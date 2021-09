Kiel

Die neue Freiheit – sie hat ihren Preis. Und sie wirft Fragen auf. Wer die 3-G-Regel einhält, darf fast alles. Aber wer kontrolliert die Einhaltung? Dieser Aspekt treibt Leserinnen und Leser vor allem mit Blick auf Freizeitaktivitäten um. Ist es etwa zulässig, dass die Sportvereine oder andere Veranstalter die 3-G-Kontrolle an Übungsleiter delegieren? Und wer haftet im Falle einer fehlerhaften Kontrolle?

„Selbstverständlich kann der Verein die 3-G-Kontrolle an die Übungsleiter delegieren“, stellt das Innenministerium in Kiel klar, das auch für Sport zuständig ist. Die Leiter oder Leiterinnen können darüber hinaus in einer nicht öffentlich einsehbaren Mitgliederliste festhalten, welche Mitglieder grundsätzlich in den Innenbereichen Sport treiben dürfen.

Das sind die Geimpften und die Genesenen, wobei die Berechtigung bei den Genesenen bis maximal sechs Monate nach der Infektion gilt. Wichtig: Getestete, geimpfte und genesene Personen müssen asymptomatisch sein.

In der Haftung steht der Sportverein

Die Haftung für die Kontrolle hat in jedem Fall der Leistungserbringer, also etwa der Verein, der einen Kurs anbietet. Er ist auch verpflichtet, die Übungsleiter so sorgfältig zu instruieren, dass diese ihrer Aufgabe auch nachkommen können.