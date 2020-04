Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, teilen sich immer mehr medizinische Teams in kleine Gruppen auf. So hält es auch das DRK. Eine neue Rettungswache macht am Montag in der Kieler Ringstraße auf - in einem ehemaligen Kopierladen. Inhaber Torben Schlachta stellt die Räume kostenlos zur Verfügung.