Auf Nachfrage der Kieler Nachrichten bei der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, räumt ein Sprecher die Bedenken aus. „Ich sehe da keine Gefahr für uns. Das Immunsystem wird beim nächsten Kontakt wieder genauso reagieren, wie wir es gewohnt sind und Antikörper aufbauen.“

So stärken Sie Ihr Immunsystem trotzdem

Um das Immunsystem zu stärken, hilft es viel Obst und Gemüse zu essen. Vor allem Vitamin C-, A- und E-haltige Früchte oder Gemüse sind wichtig. Auch Sport und Bewegung an der frischen Luft stärken unser Immunsystem. Ausdauersportarten wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen halten den Körper fit. Und genauso wichtig ist ein ausgewogener Schlaf. Stresshormone werden besonders in der Tiefschlafphase abgebaut und das Immunsystem kann so besser auf potentiell gefährliche Krankheitserreger reagieren.

