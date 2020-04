Müssen Schornsteinfeger jetzt kehren?

Kiel

„Schornsteinfeger erfüllen eine hoheitliche Aufgabe. Sie kümmern sich in ihren Kehrbezirken darum, Feuerungsanlagen und Abgaswege regelmäßig zu überprüfen. Das ist wichtig, um Brände zu vermeiden“, erklärt Harald Haase, Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Die Schornsteinfeger hätten insofern eine wichtige Aufgabe für die Sicherheit. Zudem zählen sie zu den Handwerkern, die trotz Corona-Einschränkungen weiter arbeiten dürfen. „Ein Schornsteinfeger fasst seine Kunden nicht direkt an wie eine Kosmetikerin, sondern kann bei seiner Arbeit notwendigen Abstand halten.“

Bedenken der Kunden ernst nehmen

Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks rät der Berufsgruppe dazu, regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren und gegebenenfalls Mundschutz und Einmalhandschuhe zu benutzen. Sie sollen zudem Bedenken der Kunden ernst nehmen und deren Wunsch respektieren, in begründeten Fällen Termine zu verschieben.

„Die erforderlichen Tätigkeiten dienen der öffentlichen Gefahrenabwehr und dürfen deshalb nicht ausgesetzt oder beliebig verschoben werden“, heißt es allerdings dazu vom Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks. Die Innung empfiehlt Verbrauchern, sich frühzeitig über einen anberaumten Termin und Fragen dazu mit ihrem Schornsteinfeger in Verbindung zu setzen. Die Kontrolle sollte schnellstmöglich nachgeholt werden.

Wer den Schornsteinfeger jetzt lieber nicht im Haus haben will, muss aber nicht mit einer Strafe rechnen. „Wenn ihn ein Hausbesitzer aus Sorge vor Corona nicht reinlässt, notiert der Schornsteinfeger das in seinem Kehrbuch“, so Haase. Die schriftliche Dokumentation dient der Absicherung des Betriebes. Laut Erlass des Landes soll sich der Schornsteinfeger am besten vom Hauseigentümer oder Mieter, der ihn nicht einlässt, ein Schreiben unterzeichnen lassen, dass trotz Kenntnis der Eigentümerpflichten die Arbeiten wegen der Pandemie verweigert werden.