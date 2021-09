Kiel

Die Stoffmasken seien nicht nur schöner, sondern auch umweltfreundlicher, findet eine Leserin. Sie müssen nicht weggeworfen werden, sondern können gewaschen und wiederverwendet werden. Wann kommen sie also wieder zum Einsatz?

Es ist nicht absehbar, dass es wieder eine Pflicht zum Tragen der selbstgenähten Masken geben wird. Die jüngste Landesverordnung, die am 20. September in Kraft tritt, sieht sogar dort, wo die 3G-Regel greift, künftig keine Maskenpflicht mehr vor. Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, sei allerdings dennoch eine Maske empfohlen.

Masken mit Ausatemventil und Alltagsmasken aus Stoff seien nicht zulässig, wenn das Tragen einer Maske vorgeschrieben ist, schreibt die Landesregierung Schleswig-Holstein vor. Darunter fallen Bereiche wie der öffentliche Personennahverkehr und der Einzelhandel. Dort ist der Zutritt ausschließlich mit einer medizinischen Maske gestattet.

In jenen Bereichen, wo lediglich eine Maskenempfehlung gilt, könnten die selbstgenähten Stoffmasken also wieder zum Tragen kommen. „Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist natürlich besser als keine Maßnahme“, erklärt Prof. Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. „Eine selbstgenähte Stoffmaske reduziert sowohl die Aufnahme als auch die Abgabe von Aerosolen, sofern es sich um einen feinporigen und mehrlagigen Stoff handelt.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angesichts der guten Verfügbarkeit des medizinischen Mund-Nasen-Schutzes und der Unübersichtlichkeit, wo eine Pflicht und wo eine Empfehlung gelte, rate der Infektionsmediziner allerdings dazu, auf die selbstgenähten Stoffmasken zu verzichten.