Viele Leserinnen und Leser wollen wissen, was sie bei Preis-Skat, Hochzeit oder Gartenparty beachten müssen. Welche Corona-Regeln gelten also generell bei Veranstaltungen in Schleswig-Holstein?

Grundsätzlich ist bei der Organisation von Veranstaltungen einiges zu berücksichtigen, zum Beispiel ist ein Hygienekonzept Voraussetzung. Was mindestens in dem Konzept berücksichtigt werden muss, ist in Paragraf 4 der Corona-Landesverordnung aufgeführt.

Für Veranstaltungen in Schleswig-Holstein braucht man ein Hygienekonzept

Demnach muss unter anderem erläutert werden, wie das Abstandgebot gewahrt werden soll. Das Konzept muss der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt und über die Umsetzung Auskunft erteilt werden, heißt es in der Verordnung. Das Gesundheitsministerium erklärt, dass die zuständige Behörde in der Regel das Gesundheitsamt sei.

Viele andere Vorgaben hängen von den Details des geplanten Events ab, etwa ob eine Masken- und Testpflicht gilt. Für die gestattete Teilnehmerzahl ist zum Beispiel wesentlich, ob die Veranstaltung drinnen oder draußen stattfindet.

Private Treffen bis zu zehn Personen sind keine Veranstaltungen

Wer eine private Feier in kleinem Rahmen plant, könnte das Glück haben, dass sie nicht als Veranstaltung gilt: Private Zusammenkünfte sind mit bis zu zehn Personen gestattet, wobei Kinder unter 14 Jahren sowie vollständig geimpfte und genesene Personen nicht mitzählen. Sollen mehr Gäste eingeladen werden, gelten für die Feier Vorgaben wie für andere Veranstaltungen auch.

