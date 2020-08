Kiel

Edeltraud Lipkow sorgt seit Jahrzehnten dafür, dass Senioren in Schwung bleiben. Die Kielerin leitet einen Seniorentanzkreis. Lange lag das gesellige Tanztraining wegen Corona auf Eis. Im September möchte Edeltraud Lipkow gerne wieder den Seniorentanz anbieten. Aber ist das nun erlaubt? Und muss sie das auf zehn Personen begrenzen, weil es in einem geschlossenen Raum stattfindet?

Das sagen die Experten

Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach. Das liegt daran, dass der Seniorentanz nicht so recht einzuordnen ist: Es gibt zwar Regeln für Tanzschulen, aber eine Tanzschule ist der Tanzkreis ja nun einmal nicht. Es handelt sich aber auch nicht um einen Sportverein, obwohl er ein eingetragener Verein ist. „Wir liegen irgendwo dazwischen. Das macht die Sache in Zeiten von Corona-Auflagen besonders schwierig“, heißt es dazu vom Bundesverband Seniorentanz.

Doch im Gesundheitsministerium will man den Bewegungsschwung der Senioren gerne wieder ermöglichen. Nach einer Prüfung kann dort deshalb Eugen Witte mit einer Lösung aufwarten: „Wir betrachten das Tanzen mit Abstand zur körperlichen Fitness der Senioren als Tanzsport im Sinne des Paragrafen 11 der Landesverordnung. Das ist damit auch mit mehr als zehn Personen möglich. Dabei gilt zu beachten, dass Abstand gewahrt bleibt, ein Hygienekonzept vorliegt und die Kontakte dokumentiert werden.“

Für Edeltraud Lipkow ist das eine gute Nachricht. Sie hatte ohnehin geplant, dass die Teilnehmer nur mit Abstand tanzen sollen. Schließlich hat sie genug Tänze in ihrem Repertoire, bei denen kein Körperkontakt notwendig ist und die trotzdem endlich wieder ein schwungvolles Gemeinschaftserlebnis ermöglichen können. Übrigens: Eine Maske ist dabei nicht vorgeschrieben.