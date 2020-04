Wie fahre ich sicher Fahrstuhl?

Kiel

Alexander Blazek vom Verband Haus und Grund erklärt uns dazu: Jeder hat noch die Aufzugspanne von Gesundheitsminister Jens Spahn bei einem Besuch eines Krankenhauses in Gießen vor Augen, als er sich unter anderem mit dem hessischen Ministerpräsidenten Bouffier und Kanzleramtsminister Braun in einen Aufzug drängte. So geht’s nicht!

Aufzüge in Wohn- und Geschäftsgebäuden oder Behörden dürfen weiterhin benutzt werden. Allerdings müssen Benutzer 1,5 Meter Mindestabstand einhalten (Paragraf 2 Absatz 2 der Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein). Darüber hinaus sollte eine sogenannte Mund-Nasen-Bedeckung (Schutzmaske) getragen werden.

Zur Not nur eine Person im Fahrstuhl

Das ist zwar für Aufzüge (nach der ab Mittwoch gültigen Mund-Nasen-Bedeckungsverordnung) nicht vorgeschrieben. Aus meiner Sicht ist jedoch die Situation in einem Aufzug mit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, wie etwa einem Bus, vergleichbar.

Wenn der Aufzug zu klein ist, um 1,5 Meter Abstand zwischen Personen einzuhalten, darf der Fahrstuhl nur von einer Person benutzt werden – unabhängig vom Tragen einer Maske.

Der Vermieter sollte diese Benutzungshinweise durch einen Aushang im Treppenhaus und vor jeder Einstiegsmöglichkeit in den Aufzug bekannt machen.

