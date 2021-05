Kiel

Nicht alle Kinder sind in der Lage, einen Corona-Selbsttest in der Schule durchzuführen. Dazu können Schülerinnen und Schüler der Förderzentren zählen. Kinder und Jugendliche mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf sind zwar unter bestimmten Voraussetzungen von der Testpflicht an Schulen befreit. Eine Leserin berichtet jedoch von einer Schule, die darum bittet, die Kinder dann zuhause zu testen. Sie will wissen: Werden die Kosten für die Testkits erstattet?

Für diese Fälle gibt es seit dieser Woche eine neue Regelung: Die Landesförderzentren bekommen nun ein begrenztes Kontingent an Speicheltestkits zur Verfügung gestellt, damit auch diejenigen Kinder getestet werden können, die mit den nasalen Testverfahren nicht zurechtkommen, teilt das Bildungsministerium mit. Auch dort, wo inklusiv in der Regelschule beschult werde, erfolge bei Bedarf die Ausgabe über die Landesförderzentren.

Schulen können Testkits bereitstellen

Die Schulen haben außerdem die Möglichkeit, einzelne Testkits für die Ausnahmefälle zu bestellen, in denen Schülerinnen und Schüler von ihren Eltern zuhause getestet werden müssen. Die Eltern könnten die Testkits für ihre Kinder in der Schule abholen. Sie müssten dann weiterhin eine Selbstbestätigung zuhause ausfüllen und der Schule zur Verfügung stellen, erklärt ein Ministeriumssprecher. „Eltern, die bisher auf eigene Kosten oder im Bürgertestzentrum ihre Kinder getestet haben, bekommen so die Möglichkeit, vom Land gestellte Antigen-Schnelltests zu nutzen, wie sie auch in den Schulen beim Selbsttest vor Ort genutzt werden.“

Das Ministerium betont allerdings: Diese Testkits für zuhause seien eine Ausnahme, es stehe nur ein begrenztes Kontingent zu Verfügung.

Von Jördis Merle Früchtenicht