„Wir empfehlen dringend, eine Maske zu tragen, weil man damit sich und andere schützt“, sagt Prien. Eine landesweite Verpflichtung sei aber in der derzeitigen Infektionslage nicht verhältnismäßig. „ Schleswig-Holstein hat als Flächenland ganz unterschiedliche Situationen, je nachdem, ob Sie in Lübeck eine Schule in der Innenstadt betrachten, oder eine Grundschule in Nordfriesland.“

Schon jetzt könnten Schulleiter diese Empfehlung verbindlich aussprechen, wenn es vor Ort erforderlich sei. Für die ersten beiden Wochen nach den Ferien empfiehlt sie zudem dringend, auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, bis sich die Kohorten etabliert haben – auch, wenn das nicht angenehm sei.

Maske in der Schule: Elternbeirat der Gymnasien würde sich Verbindlichkeit wünschen

„Warum Masken im Supermarkt angeordnet, in der Schule aber nur empfohlen werden können, bleibt das Geheimnis der Ministerialbürokratie“, kritisiert SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. Laut Claudia Pick vom Landeselternbeirat der Gymnasien gibt es sowohl Mütter und Väter, die Mund-Nasen-Schutz in der Schule als Zumutung empfinden, als auch Eltern, die eine Pflicht präferieren würden.

„Wir würden es begrüßen, wenn der Mund-Nasen-Schutz zumindest für die ersten 14 Tage verbindlich wäre“, so Pick. „Es schützt nur, wenn alle mitmachen.“ Einige Familien seien in den Ferien verreist und hatten dort möglicherweise Kontakt zu Infizierten. Wenn jetzt sofort ohne Abstand und Maske Unterricht gemacht werde, sei das risikoreich.

Bayern, Berlin und Baden-Württemberg wollen Pflicht

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) hat bereits für eine Maskenpflicht plädiert. In Berlin, Bayern und Baden-Württemberg soll sie kommen. Mecklenburg-Vorpommern, wo am Montag die Schule losging, will in weiterführenden Schulen nachziehen. In Hessen oder Sachsen soll die Maskenpflicht im Ermessen der Schulen liegen.

„Alles, was Lehrkräfte unterstützt, das Maskentragen durchzusetzen, wäre hilfreich“, glaubt Astrid Henke, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. An Stellen, wo Abstand nicht gut eingehalten werden könne und sich die Klassen durchmischen, sei eine Mund-Nasen-Bedeckung sinnvoll.

Ihrer Meinung nach werden viele Schulen die Maske deshalb ohnehin in ihren individuellen Hygienekonzepten verankern. „Einfacher wäre es, wenn das Ministerium das vorgeben würde. Dann gäbe es keine Diskussion.“ Auch Lehrkräften empfiehlt das Ministerium die Maske – wenn sie ihren Schülern näher als 1,5 Meter kommen.

Kohortenprinzip nicht für alle nachvollziehbar

Kinder und Jugendliche sollen in festen Lerngruppen bleiben, in denen keine Abstandsregeln gelten. Habersaat glaubt, nur die Experten im Ministerium verstünden diese Regelung. „Warum werden in der Schule die Kohorten getrennt, aber nach der Schule alle Kinder wieder in einen überfüllten Schulbus gesteckt? So ganz optimal scheint die Ministerin die fünf Ferienwochen nicht genutzt zu haben – das Chaos droht sich fortzusetzen.“ Auch die Landeselternbeiräte im Land finden das Prinzip „undurchsichtig hinsichtlich Sinn und Zweck“ und halten es für nicht umsetzbar.

Was ist eigentlich eine Kohorte? Unter Kohorte versteht man eine Personengruppe mit gemeinsamen Merkmalen. Der Begriff stammt vom lateinischen Wort cohors („umfriedeter Raum“). Im alten Rom war eine Kohorte eine Truppeneinheit von Soldaten. Heute wird die Bezeichnung in der Wissenschaft verwendet, um Bevölkerungsgruppen voneinander abzugrenzen – oft sind damit Geburtsjahrgänge gemeint. Im Schulkontext werden so feste Lerngruppen genannt, die nach bestimmten Kriterien gebildet werden. Sie sind in der Regel größer als eine Klasse, weil Schüler auch in Kursen gemeinsam unterrichtet werden. Eine Kohorte kann daher einen ganzen Jahrgang umfassen. Durch die Definition einer Kohorte sollen im Corona-Fall die Infektionswege besser nachverfolgbar sein. Eine Quarantäne könnte zudem nur die Gruppe und nicht die ganze Schule treffen.

„Nicht nur in Ganztagsangeboten wird davon abgewichen, die Kinder treffen doch auf dem Schulweg, am Nachmittag im Sportverein oder in der Nachbarschaft auf Kinder außerhalb ihrer Kohorte“, so Henke. Die Eltern müssten gut über das Prinzip aufgeklärt werden, glaubt Kiels Schuldezernentin Renate Treutel, damit sich Schüler auch am Nachmittag nicht durchmischten. „Es hilft nicht, wenn die Kinder quer durch die Klassen spielen.“

Das Kohortenprinzip bedeutet einen hohen organisatorischen Aufwand für die Schulen. „Dabei wäre es wichtiger, dass sie ihre Kraft auf die Vorbereitung eines verlässlichen und durchgängigen Unterrichts konzentrieren könnten“, so Pick. Es sei wichtig, dass der Unterricht gut anlaufe. „Und, dass jeder Schüler – egal, ob in Quarantäne, wegen einer Vorerkrankung zu Hause, oder in der Klasse – daran teilnehmen kann.“ Dafür müssten Präsenzunterricht und digitales Lernen sinnvoll miteinander verquickt werden.

Für Schüler wird jetzt vieles anders

„Aus Schülersicht wird sehr viel anders werden. Sie werden auf ausgezeichneten Wegen gehen, statt drauf loszulaufen, sie werden mit Desinfektionsmittel empfangen und werden sehr viel Zeit in der Klasse verbringen. Es wird versetzte Pausen und einen versetzten Schulbeginn geben“, sagt Treutel.

Laut Handreichung des Ministeriums müssen Schulen regelmäßige Händehygiene gewährleisten. Wo das nicht durch Waschen möglich ist, muss es Möglichkeiten zur Desinfektion geben. Auf den Toiletten sollen ausreichend Seife und Einmalhandtücher vorhanden sein und die Sanitäranlagen täglich „eingehend gereinigt“ werden. Auch zum Fensteröffnen gibt es Vorgaben: Mehrmals täglich muss für mehrere Minuten stoßgelüftet werden, mindestens aber nach jeder Unterrichtseinheit.

