48,6 Prozent meinen, dass die Schleswig-Holsteiner zu sorglos mit dem Thema umgehen. Und 60,5 Prozent lehnen Forderungen ab, wonach das Land angesichts der geringen Zahl der Neuinfektionen weitere Lockerungen ermöglichen sollte. Die Grünen forderten am Freitag als Reaktion auf die Ergebnisse eine deutliche Ausweitung der Tests auch für Mitarbeiter außerhalb der Gesundheits- und Pflegebranche.

„Die Umfrage bestätigt unseren Kurs“, sagte die Grünen-Gesundheitspolitikerin Marret Bohn. Aus gutem Grund gehe Schleswig-Holstein bei den Lockerungen nur schrittweise vor. Auch in Supermärkten sowie in Hotels und Gaststätten sollten allen Mitarbeitern, die sich testen lassen wollen, solche Möglichkeiten angeboten werden. „Was auf Mallorca passiert, macht mir große Sorgen. Wir wollen ein zweites Ischgl und damit eine erneute Zunahme des Infektionsgeschehens vermeiden.“

Bohns Jamaika-Koalitionspartner reagierten allerdings skeptisch. Natürlich begrüße man Corona-Testungen im Gesundheitswesen, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Hans Hinrich Neve. „Aber ob für die Kassiererin im Supermarkt eine große Gefahr hinter der Plexiglasscheibe besteht? Das sehe ich nicht so.“ Außerdem sei ein solcher Test kaum mehr als eine Momentaufnahme. „Er ist ein Abbild der Vergangenheit, aber keine Garantie für morgen.“

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt äußerte sich sogar mit spöttischem Unterton. Für „sinnvolle Vorschläge zur Weiterentwicklung“ der bewährten Landes-Teststrategie sei man „natürlich immer offen“. Nur seien nennenswerte Ausbrüche in schleswig-holsteinischen Supermärkten und Gaststätten, die ein solches Vorgehen begründen würden, zumindest ihm nicht bekannt. „Die Tests sind übrigens auch nicht kostenlos, was bei den Grünen zumindest Finanzministerin Monika Heinold bekannt ist.“

Mehr Tests fordert die SPD dagegen schon länger. „ Dänemark hat ein freiwilliges Modell auf die Beine gestellt“, sagte Landtagsfraktionsvize Birte Pauls: „Wer sich testen lassen möchte, kann das gern tun – ob an der Grenze oder an Touristen-Hotspots.“ Das sei doch ein gutes Angebot. Doch „nicht mal zu mehr Tests in Sozialberufen“ könne sich Jamaika durchringen.

Volker Schnurrbusch ( AfD) betonte gestern, dass sich seine Fraktion „nach wie vor für Tests in den relevanten Bereichen“ ausspreche, „um eine bessere Grundlage für politische Entscheidungen zu erhalten“. Schon jetzt halte man allerdings weitere Lockerungen zumindest für die Wirtschaft für unabdingbar.

Zuspruch für die Maskenpflicht

In der Umfrage hatten sich 65,8 Prozent der Teilnehmer dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht vorerst beizubehalten. Mareike Petersen, Geschäftsführerin beim Handelsverband Nord, gab zu bedenken, dass für die Kunden die Maske neben Zukunftsängsten und Sicherheitsmaßnahmen noch immer eines der größten Hindernisse sei, einkaufen zu gehen – auch wenn das in der Umfrage nur 37,8 Prozent bestätigen. „Wenn es Virologen vertreten könnten, wäre ein Verzicht auf die Maske für den Handel positiv.“ Ihr Verband halte es allerdings für angebracht, noch ein paar Wochen abzuwarten, welchen Einfluss die Urlauber im Norden auf die Gesamtlage haben.

Abstand nach wie vor effektiv und mildes Mittel

Unterdessen betonte Gesundheitsstaatssekretär Matthias Badenhop gestern, dass man auf neue Infektionsgeschehen flexibel und möglichst lokal begrenzt reagieren werde, um Maßnahmen gegebenenfalls zeitnah wieder aufzuheben. „Eine Rückkehr zu einer Situation, wie es sie vor Corona gab, wird es jedoch erst einmal nicht geben.“ Die Pflicht zur Alltagsmaske in Bereichen, in denen es nicht immer möglich ist, Abstand zu halten, „wird als mildes, aber sehr effektives Mittel weiter Bestand haben“.

