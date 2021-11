Lübeck/Kiel

Sechs schwer erkrankte Corona-Patienten aus Rumänien sind am Dienstag von der Bundeswehr zur Behandlung nach Norddeutschland geflogen worden. Zwei von ihnen wurden ins Universitätsklinikum Schleswig-Holstein nach Lübeck und Kiel gebracht, teilte UKSH-Sprecher Oliver Grieve mit. Vier werden in Hamburger Kliniken behandelt.

In dieser Woche soll es noch weitere Flüge aus Rumänien in andere deutsche Städte geben, um dem Land zu helfen. Nur knapp ein Drittel der Rumänen ist laut der EU-Gesundheitsbehörde (ECDC) vollständig geimpft. Die 14-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen stieg zuletzt auf über 1000 pro 100.000 Einwohner und ist eine der höchsten in der EU.

Garg: Unterstützung ist selbstverständlich

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) betont: „In Schleswig-Holstein wird europäischer Zusammenhalt großgeschrieben. Wir haben in unseren Krankenhäusern die Möglichkeit, die Patientinnen und Patienten aus Rumänien aufzunehmen und bestmöglich zu versorgen. Für uns ist es deshalb selbstverständlich, dass wir unseren europäischen Partner in dieser schweren Zeit unterstützen.“

Beherrschbare Lage in Schleswig-Holstein

Im Gegensatz zu anderen Regionen ist die Corona-Lage in den Kliniken in Schleswig-Holstein aktuell beherrschbar. Nur 85 Patienten mit Covid-19 müssen in einem Krankenhaus versorgt werden, 21 davon auf einer Intensivstation, zehn davon werden beatmet. Fast 20 Prozent der Betten auf den Intensivstationen sind aktuell leer. Die Situation in anderen Bundesländern stellt sich dagegen anders dar: Mit den hohen Inzidenzen steigt mit etwas zeitlicher Verzögerung auch die Belastungen in den Krankenhäusern dort wieder deutlich an.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lage in Ländern unterschiedlich

Am Dienstag meldeten beispielsweise 40 der 96 bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte, weniger als zehn Prozent freie Intensivbetten zur Verfügung zu haben. In 23 Kommunen war kein einziges Intensivbett mehr frei. In Thüringen überstieg der Anteil der Corona-Patienten an den betreibbaren Intensivbetten die für die Warnstufen kritische Marke von 12,0 Prozent. Bleibt die Zahl nun drei Tage über diesem Wert, sind etliche Landkreise und Städte dort angehalten, wieder schärfere Corona-Regeln zu erlassen.

UKSH hat Kapazitäten gesteigert

Das UKSH hatte wegen Kapazitätsengpässen in anderen Ländern bereits während der ersten Welle im Frühjahr 2020 Patienten unter anderem aus Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, aber auch aus Frankreich aufgenommen. Und das Klinikum bereitet sich nach eigenen Angaben bereits darauf vor, wieder unterstützen zu können. „Auch wenn wir am UKSH aktuell keine Engpässe sehen, haben wir unsere Kapazitäten auch für die Aufnahme nach dem ,Kleeblatt-Prinzip’ vorsorglich gesteigert“, sagt Sprecher Oliver Grieve.

„Kleeblatt-Prinzip“ soll helfen

Das „Kleeblatt-Prinzip“ ist ein über Bundesländergrenzen hinaus übergeordnetes Clustersystem, das die Verlegungen von Covid-Patienten organisiert, um Überlastungen von Krankenhäusern in einer Region zu verhindern. Je drei bis fünf Bundesländer bilden dabei eine Planungseinheit. Im Norden gehören neben Schleswig-Holstein noch Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern dazu.

UKSH sieht sich gut vorbereitet

Nach einer Verdopplung der Intensivkapazitäten verfügen die beiden UKSH-Standorte in Lübeck und Kiel über je 203 Intensivbetten, inklusive jeweils 20 Reservebetten. „Ärztliches und pflegerisches Fachpersonal steht für den Betrieb bereit. Die UKSH-Corona-Task-Force regelt alle organisatorischen, logistischen und infrastrukturellen Herausforderungen“, sagt Grieve, der das UKSH für die Unterstützung anderer Länder gut vorbereitet sieht: „Detaillierte Phasenpersonal- und Phasenstationspläne greifen, wenn die Patientenzahl den Einsatz zusätzlicher Kräfte und Räume erfordert. Dies ist bereits in der ersten Welle erfolgreich erprobt und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf den Bedarfsfall vorbereitet.“ Zusätzlich könne auch der Helferpool zur Unterstützung der Pflege wieder aufgebaut werden, so Grieve. Am Dienstagnachmittag nahm das UKSH erst zwei Intensivpatienten aus Rumänien auf; einer wurde nach Lübeck, einer nach Kiel verlegt.

Sana-Klinik in Lübeck steht bereit

Die Lübecker Sana-Klinik ist ebenfalls Teil des Clusters, kam aber nach eigenen Angaben bisher noch nicht zum Einsatz. „Selbstverständlich sind und bleiben wir aber auch weiterhin Teil dieses komplexen Systems und würden auf Anforderung und im Rahmen unserer Kapazitäten Patienten aus anderen Regionen Deutschlands aufnehmen“, sagt Sprecherin Birte Gruhle.

Von Jan Wulf/LN/RND