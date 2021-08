Corona-Hotspots in Schleswig-Holstein: Warum sind die Infektionszahlen so hoch?

Kiel/Lübeck

Viele rot markierte Flecken gibt es momentan auf der Corona-Deutschlandkarte des Robert-Koch-Instituts (RKI) nicht. Insgesamt 18 Kreise und kreisfreie Städte in der Bundesrepublik haben eine Corona-Inzidenz von über 50 – sechs Gebiete davon sind in Schleswig-Holstein (Inzidenz: 44,1, Stand 09.08.21). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat Flensburg mit 89,8, Neumünster folgt mit 86,0. Aber auch Kiel (79,0), die Kreise Pinneberg (64,2) und Plön (52,8) sowie die Hansestadt Lübeck (51,3) befinden sich unter den deutschen Corona-Hotspots – warum ist das so?

Ministerium macht frühes Ferienende verantwortlich

Laut Gesundheitsministerium in Kiel sind es besonders Kinder und Jugendliche ab elf Jahren sowie die Gruppe der jungen Erwachsenen und Berufstätige bis 59 Jahre, die sich momentan vermehrt mit Corona infizieren. „Das erklärt sich mitunter damit, dass in dieser Gruppe die Impfquote noch nicht ganz so hoch ist wie bei den Menschen über 60 Jahren als auch damit, dass gerade in diesen Gruppen die meisten Kontakte im Alltag, Freizeit oder am Arbeitsplatz stattfinden“, heißt es aus dem Ministerium.

Aber diese Situation ist in anderen Bundesländern nicht grundlegend anders – und dort gibt es nicht so viele Corona-Hotspots wie in Schleswig-Holstein. Das Gesundheitsministerium hat eine Erklärung dafür: „Das frühe Ferienende in Schleswig-Holstein führt im Vergleich zu anderen Bundesländern dazu, dass mehr Menschen beispielsweise aus dem Ausland zurückkommen und in Schleswig-Holstein dann positiv getestet werden“, sagt ein Ministeriumssprecher. „Dazu kommen Infektionen in der eigenen Häuslichkeit.“

Gleiche Ferienzeiten in MV – aber viel niedrigere Inzidenz

Was an der Erklärung nicht schlüssig ist: In Mecklenburg-Vorpommern, wo die Sommerferien zur selben Zeit endeten, liegt die Inzidenz nur bei 17,4 – kein einziger Landkreis überschreitet die Inzidenz von 50.

Nach Angaben des Lübecker Infektiologen Jan Rupp, der in den anderen Bundesländern eine ähnliche Dynamik der Corona-Zahlen erwartet, müsse man die Bewegungsmuster und die Altersstruktur der Infizierten in Mecklenburg-Vorpommern vergleichen, um Unterschiede feststellen zu können. „Die Zahlen liegen mir aktuell nicht vor“, sagt Rupp. „Aber das haben wir im April/Mai auch in entgegengesetzter Tendenz mal gesehen, das lässt sich meist nicht auf einen einzelnen Faktor zurückführen.“

Lübecker Infektiologe zu Corona-Zahlen: „Beunruhigt bin ich nicht“

Dass die Corona-Zahlen im Land ansteigen, sei wegen der stagnierenden Impfungen und der vielen Urlaubsreisen absehbar gewesen. „Beunruhigt bin ich nicht“, sagt Rupp. „Ganz entscheidend ist jetzt der Blick auf die Inzidenzen bei älteren Personen mit oder ohne Impfung und inwiefern ungeimpfte Personen zwischen 20 und 60 Jahren eine stationäre Versorgung benötigen. Da sehen wir einen leichten Anstieg die letzten Tage, aber es ist insgesamt zu früh, von einem klaren Trend zu sprechen.“

Hohe Corona-Zahlen in SH: Viel Arbeit für die Gesundheitsämter

Der Kieler Virologe Helmut Fickenscher bezeichnet den Anstieg der Corona-Fallzahlen in Schleswig-Holstein als „sehr deutlich“ und geht davon aus, dass sich der Trend fortsetzt, wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden. „Aktuell besteht noch keine erneute, besondere Belastung der Kliniken mit Covid-Fällen und die Zahlen der gemeldeten Todesfälle sind ebenfalls weiterhin niedrig. Derzeit betrifft die Belastung ganz besonders die Gesundheitsämter“, sagt Fickenscher, und: „Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz, welche Maßnahmen nach welchen Kriterien nun ergriffen werden sollen.“

