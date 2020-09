Kiel/Flensburg

Private Feiern sollen bundesweit nur noch mit maximal 49 Personen erlaubt werden, fordert Reinhard Sager ( CDU), Präsident des Landkreistags und Landrat von Ostholstein: „Ab 50 Teilnehmern wird es logistisch extrem schwierig, die Kontakte nachzuverfolgen.“

Bisher gilt bundesweit keine einheitliche Grenze. In Schleswig-Holstein sind schon heute nur bis zu 50 Personen innen und bis zu 150 draußen erlaubt. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde fordert ab sofort für Feiern mit mehr als 50 Personen drei Tage zuvor eine Gäste-Liste und ein Hygienekonzept.

Massentest in Flensburg nach Familienfeier in Dänemark

Dass es dennoch schiefgehen kann, zeigt der Infektionsanstieg in Flensburg: Auslöser war eine große Privatfeier in Dänemark mit vielen Teilnehmern aus Flensburg. 26 Infizierte sind bisher in der Stadt nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100000 Einwohner ist auf 29 Fälle gestiegen. Ab 30 muss das Vorgehen mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt werden.

Ab 50 Fällen drohen weitere Beschränkungen bis hin zum Lockdown. Oberbürgermeisterin Simone Lange ( SPD) erwartet mehr Infektionen. Heute ist ein Krisengespräch geplant. Am Sonntag wurden 160 Schüler getestet, weitere Massentests sind geplant, 14 Schulklassen befinden sich bereits in Quarantäne.

Wesselburen : Großfamilie lebt unter beengten Wohnverhältnissen

Auch in Dithmarschen steigt das Infektionsgeschehen weiter. Zentrum ist Wesselburen. Dort grassiert das Virus unter Osteuropäern, die dort seit Jahren als Großfamilien in beengten Wohnverhältnissen leben. 43 sind aktuell erkrankt, fünf liegen im Krankenhaus. Auch hier plant die Gesundheitsbehörde Massentests und erwartet einen weiteren Anstieg.

Im Kreis Pinneberg sorgen mehrere Quellen für einen Anstieg – darunter Reiserückkehrer. Folge sind auch hier Quarantäne für Schulklassen an sechs Orten und in einer Asylunterkunft. Entspannt hat sich dagegen die Lage in Neumünster: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist innerhalb einer Woche von 30,9 auf 17,3 gesunken. Sorge bereiten der Stadt aber viele Rückkehrer aus Risikogebieten, die sich nicht wie vorgeschrieben beim Gesundheitsamt gemeldet haben.

Weiteres Problem: Kontaktlisten werden nicht richtig ausgefüllt

Ein weiteres Problem sind Gastronomie-Betriebe und Gäste, die Kontaktdaten nicht aufnehmen beziehungsweise nicht korrekt angeben. Dehoga-Geschäftsführer Stefan Scholtis mahnt: „Die Kontaktlisten müssen korrekt ausgefüllt werden, damit Gastronomien nicht schließen müssen.“

Die Dehoga hat mit Blick auf unbrauchbare Kontaktlisten ihre Mitgliedsbetriebe angeschrieben. In Hamburg wurden laut Polizei bereits acht Gastronomien und ein Sexclub geschlossen.

