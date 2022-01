Kiel

Die wachsende Zahl von Corona-Infektionen wirken sich immer stärker auch auf Familien mit kleinen Kindern aus. Landesweit werden wegen positiver Tests Gruppen oder prophylaktisch ganze Kindertageseinrichtungen geschlossen. Auch Betreuungszeiten werden, wie gerade in Kiel verkündet, eingeschränkt.

Berufstätige Eltern müssen nun täglich damit rechnen, dass sie ihre Kitakinder von heute auf morgen selbst zu Hause betreuen müssen und für Arbeitgeber ausfallen. Nicht nur Erzieherinnen und Erzieher infizieren sich. Auch bei immer mehr Kindern wird das Virus nachgewiesen. Aufgrund der dynamischen Lage wird das Infektionsgeschehen allerdings kaum noch tagesaktuell erfasst. Nach Angaben des Landkreistags führen die Kreise etwa keine aktuellen Listen darüber, wie viele Kinder zu Hause bleiben müssen.

Unübersichtlich ist die Lage für Eltern von Kitakindern in Schleswig-Holstein auch, weil es laut Landeselternvertretung keine einheitliche Anwendung der Quarantäne-Regeln gibt. Mancherorts würden Kinder gruppenweise für mindestens fünf Tage in die Isolation geschickt, in einigen Kreisen gebe es von den Gesundheitsämtern jedoch auch individuelle Lösungen. Das berichtet Antje Gerbener aus dem Vorstand der Landeselternvertretung der Kitas.

Elternvertreter in SH fordern klare Vorgabe vom Land

„Unsere Forderung: Es muss eine ganz klare ministerielle Anweisung geben, das Kohortenprinzip landesweit verpflichtend zu machen. Bis jetzt gibt es vom Landesjugendamt nur eine dringende Empfehlung“, sagt Gerbener, Mutter von fünf Kindern, aus Kiel. Die Entscheidung dürfe nicht bei den Einrichtungen abgeladen werden.

Der Vorstand der Landeselternvertretung der Kitas in Schleswig-Holstein: Thomas Stumpf, Sandra Moschell, Antje Gerbener, Kerstin Hinsch und Henning Klein (v.li.). Quelle: Landeselternvertretung der Kitas/hfr

Mit solch einer Regelung erhoffe man sich, dass die Quarantäne-Kreise, die ein positiv getestetes Kind nach sich ziehen kann, möglichst klein bleiben. Gerbener nennt einen Fall aus Norderstedt, wo aufgrund sechs positiver PCR-Tests bei Kindern insgesamt 90 weitere Kitakinder plus deren Geschwister in Quarantäne geschickt worden sein sollen.

Kita-Eltern: „Wahl zwischen Pest und Cholera“

Mit einer verpflichtenden Kohortenregelung würden dann aus Personalgründen möglicherweise Betreuungszeiten eingeschränkt werden müssen, dafür müssten am Ende aber weniger Kinder zu Hause bleiben, so das Kalkül der Landeselternvertretung. Antje Gerbener fasst zusammen: „Es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera.“

Alternativ sollten die Gesundheitsämter den Elternvertretern zufolge grundsätzlich die Quarantäne festlegen. Gerbener berichtet: „Im Moment läuft die Kommunikation schlecht, die Einrichtung vermittelt zwischen Eltern und Gesundheitsämtern. Das führt zu Verzögerungen.“ Das Land müsse die Lage neu bewerten.

Warnungen vor einem eingeschränkten Kita-Betrieb machen indes schon länger die Runde. Die Stadt Kiel reagiert bereits bei ihren kommunalen Einrichtungen und wendet sich mit einem offenen Brief an die Eltern.

Die Stadt hat keine aktuelle Übersicht über die Corona-Fälle

Eine tagesaktuelle Übersicht über die Corona-Fälle an Kitas in Kiel kann die Stadt nicht liefern. „In der zweiten Kalenderwoche waren es nach Mitteilung der Betreuungseinrichtungen 34 Mitarbeitende und 42 Kinder“, teilt Bildungsdezernentin Renate Treutel mit. Auch ist bei der Stadt nicht bekannt, wie viele Kitas oder einzelne Gruppen derzeit geschlossen sind. Dass es aber bereits zu Einschränkungen in der Betreuung kam, bestätigt Treutel in einem aktuellen Brief an die Eltern.

Beispielsweise gibt es weniger oder keine Früh- und Spätdienste, die Betreuung wird nicht den ganzen Tag angeboten, oder Eltern werden gefragt, ob sie ihre Kinder tageweise selbst betreuen oder anders betreuen lassen können.

Wenn aufgrund von Personalengpässen das Betreuungsangebot eingeschränkt werden muss oder Einrichtungen schließen, sollen Kieler Eltern für die Dauer des Betreuungsausfalls die Kita-Gebühren erstattet bekommen. „Dies gilt auch, wenn Kindertagespflegepersonen die Betreuung nicht aufrechterhalten können“, betont Treutel.

Probleme auch in Preetz und im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Kiel ist nicht die einzige Kommune in der Region, die von Corona-Fällen an Kitas betroffen ist. „Wir haben zurzeit mit der Problematik stark zu kämpfen“, sagt die Büroleitende Beamtin im Rathaus Preetz, Gesa Timmermann. Es gebe in den städtischen Betreuungseinrichtungen Corona-Fälle sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Kindern. Bisher sei aber noch keine Gruppe oder Kita geschlossen worden. Am vergangenen Montag konnte sogar der wegen Personalnot über Wochen geschlossene Kindergarten Leuchtturm mit neuen Mitarbeitenden im Team wiedereröffnet werden.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde kam es ebenfalls bereits zu Schließungen. Nach Corona-Fällen im Kindergarten Kunterbunt in Mastbrook vor rund einer Woche mussten die Kita Neuwerk Rendsburg und eine Kita in Kronshagen ebenfalls vorübergehend schließen.

Auswirkungen der Infektionen auch bei den freien Trägern

Auch die freien Träger spüren die Auswirkungen der steigenden Infektionszahlen. „Der enorme Anstieg der Fallzahlen in der Gesellschaft spiegelt sich auch in den Kitas der Awo Schleswig-Holstein wider“, bestätigt Gesa Kitschke, Leiterin des Unternehmensbereichs der Kindertagesbetreuung. „Je nach Vorgaben der einzelnen Gesundheitsämter regeln wir den Betrieb vor Ort. In manchen Fällen kommt es hier auch zu Schließungen, wenn ein Großteil der Mitarbeiter in Quarantäne muss.“

Der Paritätische Schleswig-Holstein mit über 300 Kindertageseinrichtungen im Land spricht von einer sehr schwierigen Gemengelage. „Es gibt einen hohen Krankenstand und zunehmend mehr positiv getestete Mitarbeitende und Kinder“, sagt Sprecherin Julia Bousboa. „Das Arbeiten in Kohorten erfordert mehr Personal, das schlicht nicht vorhanden ist. Eine Zusammenlegung von Gruppen bedeutet wiederum mehr Kontakte und mehr Durchmischung und damit ein höheres Ansteckungsrisiko. Es ist ein Spagat zwischen Normalität für Kinder im Kita-Alltag und bestmöglichem Infektionsschutz.“

Von Steffen Müller und Rieke Beckwermert