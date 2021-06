Kiel

„Nutzen Sie die derzeit noch für Sie exklusive Möglichkeit einer Registrierung in den Impfzentren, wenn Sie priorisiert sind“, sagte Garg. „Eine Impfung schützt Sie und Ihr Umfeld und ist ein zentraler Baustein auf dem Weg aus dieser Pandemie.“ Die meisten Personen der Prioritätengruppen 1 bis 3 hätten inzwischen eine Impfung oder zumindest einen Termin erhalten. Das lasse sich daran ablesen, dass immer weniger Menschen eine Registrierungsmöglichkeit in Anspruch nehmen. Bislang haben sich demnach rund 94.500 Personen registriert.

Mehrtägige Registrierungsphase

In einem nächsten Schritt sollen nach den Hausarztpraxen auch die Impfzentren für alle anderen Impfwilligen geöffnet werden. Da mit einem großen Ansturm zu rechnen sei, werde es zu Beginn erneut eine mehrtägige Registrierungsphase geben. In dieser Zeitspanne soll es keine Rolle spielen, wann man sich einträgt, teilte ein Sprecher mit. Nach Abschluss der Priorisierung sollten allen neu registrierten Personen, die sich innerhalb dieser Startphase anmelden, Termine nach dem Zufallsprinzip zugewiesen werden. Im Anschluss an diese Phase würden Termine nach Eingang der Registrierung vergeben.

Die Öffnung der Registrierung soll voraussichtlich Anfang kommender Woche erfolgen. Über den genauen Zeitpunkt und die Dauer der neuen Phase will das Ministerium abhängig vom weiteren Verlauf informieren.

Lesen Sie auch: Was sich beim Impfen ab Montag, 7. Juni, geändert hat

Offene Impfaktionen mit Astrazeneca

Unterdessen starten bereits an diesem Sonnabend in den Holstenhallen Neumünster, der Muk Lübeck und dem Messezentrum Husum offene Impfaktionen. Täglich jeweils zwischen 9 und 12 Uhr und zwischen 13 und 18 Uhr können sich dort alle Erwachsenen ab 18 Jahren mit dem Vakzin von Astrazeneca impfen lassen. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, längere Wartezeiten seien aber einzukalkulieren, hieß es. Mitzubringen sind demnach ein Ausweisdokument und, wenn möglich, ein Impfausweis sowie ausgedruckte und ausgefüllte Dokumente für die Impfung mit einem Vektor-Impfstoff. Näheres unter www.impfen-sh.de.

Lesen Sie auch: Wie flexibel ist der Abstand zwischen den Impfungen?

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

"Niedrigschwelliges Angebot"

Seit Anfang Mai ist die Priorisierung für den Impfstoff von Astrazeneca aufgehoben. Dieser wird derzeit bei Erstimpfungen in den Arztpraxen verimpft. Auch ein Teil der am vergangenen Freitag knapp 60.000 gelieferten Dosen aus Dänemark soll an die niedergelassenen Praxen gehen, die diesen Impfstoff bestellt hatten. Bestellungen seien für Ärztinnen und Ärzte weiterhin möglich, hieß es. Mit einem weiteren Teil starte nun die Sonderaktion. „Mit dem Impfstoff aus Dänemark kann ergänzend Menschen, die zeitnah eine Impfung wünschen, ein niedrigschwelliges Impfangebot unterbreitet werden“, sagte Garg. „Das trägt hoffentlich für viele weitere Menschen zu einem unbeschwerten Sommer inklusive Schutz vor einer Corona-Infektion bei.“

Mobile Teams an sozialen Brennpunkten

Nach Angaben des Ministeriums starten Kreise und kreisfreie Städte an diesem Donnerstag zusätzlich an mehr als 50 Orten im Norden Quartiersimpfungen. Zehn mobile Teams sollen vor Ort geschickt werden, um Menschen zu versorgen, die sonst möglicherweise keine Impfung wahrnehmen würden.