Corona-Impfstart für Kinder: Aktion am Lübecker Citti-Park ausgebucht

Lübeck

Raus aus den Federn, heute gibt’s die Impfung: Seit Dienstag, 14. Dezember, steht Arztpraxen und Impfzentren der Coronastoff von Biontech zur Verfügung, der – niedriger dosiert – extra für Kinder hergestellt wurde. „Biontech für Kinder“ kann an Fünf- bis Elfjährige verabreicht werden.

Eine der ersten Gelegenheiten bietet das „Familienimpfen“ am Lübecker Citti-Park am Dienstag, 14. und Mittwoch, 15. Dezember. Aufgrund der enormen Nachfrage war der Impfstoff am Dienstagmorgen allerdings schon früh vergriffen. Wer leer ausgegangen ist, erhält am Mittwochmorgen wieder die Gelegenheit. Dabei lohnt es sich, bereits um 6 Uhr vor Ort zu sein: Dann nämlich vergeben die Wachleute Nummern, die die Reihenfolge der Impfungen regeln.

Warum wurden ab neun Uhr keine weiteren Impfungen mehr zugelassen?

Die Impfaktion findet im Kinderhort statt, im ersten Obergeschoss des Einkaufszentrums im Herrenholz. Auch wenn das Impfen erst um 8.30 Uhr begann, standen am Morgen des 14. Dezembers bereits um 6 Uhr die ersten Menschen Schlange. Die Nachfrage überstieg das Angebot: Bereits um 8 Uhr waren alle 50 Kinderimpfstoffe reserviert, um 9 Uhr alle 200 Impfungen für Erwachsene.

Impfen ohne Termin: Zum wiederholten Male bietet der Lübecker Citti-Park Corona-Impfungen an – ab dem 14. Dezember auch für Kinder ab fünf. Quelle: Lutz Roeßler

Impfen im Citti-Park: Bereits im November höhere Nachfrage als Angebot

Bereits im November wurde im Kinderhort des Citti-Parks geimpft. Auch damals war die Nachfrage überwältigend: „Wir haben heute ungefähr 200 Impfungen durchgeführt“, erklärte Manager Sascha Warnken bei der letzten Impfaktion am 29. November. „Der Andrang war so groß, dass einige wieder weggeschickt werden mussten.“

Nun hat das „Familienimpfen“ in den Räumlichkeiten des Hortes begonnen: Das bedeutet aber nicht, dass nur Familien geimpft werden können. Denn die Impfung auch von alleinstehenden Erwachsenen und über zwölfjährigen Kindern sowie die Boosterimpfungen mit – je nach Verfügbarkeit – Moderna, Biontech und Johnson & Johnson werden fortgeführt.

Von Timm Lewerenz