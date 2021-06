Kiel

Die Nachfrage sei weiterhin höher als das Angebot an Impfstoff, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. "In Schleswig-Holstein wird wie angekündigt vor dem Hintergrund der erfolgten Öffnung für Menschen der großen Prioritätsgruppe 3 das Terminvergabesystem für die Impfzentren angepasst", so ein Sprecher.

Deshalb bleibe es dabei, dass sich zunächst nur Interessenten für einen Termin in einem Wunsch-Impfzentrum auf dem Impfportal registrieren können, die den ersten drei Gruppen angehören. "Die registrierten Nutzerinnen und Nutzer erhalten bei Verfügbarkeit eines Termins automatisch einen freien Termin zugewiesen."

Impfterminvergabe nicht schneller durch neue Registrierung - aber bequemer

Neu daran ist, dass nur eine einzige Anmeldung nötig ist. Bislang wurden nur so viele Termine vergeben, wie Impfstoff vorhanden war. Wer leer ausging, musste sich später erneut einwählen.

Das Gesundheitsministerium weist darauf hin, dass die neue "Registrierungsmöglichkeit keine schnellere Terminvergabe ermöglicht – denn diese ist immer abhängig von der Verfügbarkeit von Impfstoffen". Allerdings könne man sich nun für die Impfung vormerken lassen.

Das Portal www.impfen-sh.de wird am Donnerstag, 3. Juni, um 9 Uhr geöffnet. "Zum Schutz vor Überlastung der Website kann sich weiterhin eine Warteschlange bei sehr hohem Aufkommen einschalten, die automatisch auf die Website leitet, wenn das Aufkommen es zulässt", heißt es.

Bis Montag, 7. Juni, um 13 Uhr läuft eine Startphase zur Einführung des neuen Systems. "Es spielt für die Terminvergabe keine Rolle, wann sich innerhalb dieses Zeitraums Personen registrieren." Wer kein Internet hat, kann sich montags bis sonnabends zwischen 8 und 18 Uhr per Telefon unter 0800/4556550 registrieren.

Impfstoffknappheit: Weiterhin Geduld notwendig

Nach der Startphase erfolgt laut Land eine erste Zuteilung vorhandener Termine für die Woche ab dem 9. Juni in einem Zufalllsverfahren. Zunächst gibt es eine Registrierungsbestätigung per E-Mail. Später folgt eine Terminbestätigung sowie die Aufklärungsbögen, und zwar spätestens 24 Stunden vor dem Termin.

Wer keine E-Mail-Adresse hat, wird telefonisch informiert. "Aufgrund der anhaltenden Impfstoffknappheit kann es mehrere Wochen dauern, bis ein Termin zugewiesen wird. Es ist also weiterhin Geduld notwendig", warnt das Gesundheitsministerium schon einmal.

Nach der Startphase werde die Registrierung weiter und "grundsätzlich ohne zeitliche Begrenzung möglich sein". Je mehr Impfstoff komme, desto mehr Termine gebe es. Nach der Vergabe der Termine für die registrierten Personen aus der Startphase erfolge die weitere Zuteilung nach der Reihenfolge des Eingangs der Registrierungen.

Wenn jemand einen zugeteilten Termin nicht wahrnehmen könne, müsse der "unbedingt so früh wie möglich" storniert werden, um ihn wieder freizugeben. Eine freie Wahl des Zeitpunktes oder eine Umbuchung sei nicht möglich, eine erneute Registrierung aber schon.

Impfzentrum kann frei gewählt werden

Auch das Impfzentrum kann gewählt werden. Es gebe aber Unterschiede in den Kapazitäten. In Kiel, Neumünster, Bad Oldesloe und Prisdorf sei mit 800 bis 960 Impfungen am meisten möglich. In Gettorf, Büdelsdorf, Eutin, Kaltenkirchen, Plön und Wahlstedt mit 160 bis 480 beispielsweise schon weniger.

Jeder darf sich nur einmal anmelden, das werde überprüft. "Es besteht die Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Personen gleichzeitig zu registrieren." Ihnen werde "nach Möglichkeit ein gemeinsamer Impftermin zugewiesen".

In der Übergangszeit vom 7. und 8. Juni werden freie Erstimpfungstermine über die Restterminvergabe auf www.impfen-sh.de buchbar gemacht. Laut Gesundheitsministerium impfen auch die Haus- und Fachärzte nach der Aufhebung der Priorisierung am 7. Juni weiter Menschen der Gruppen 1 bis 3 vorrangig, weil der Impfstoff in Praxen ebenfalls knapp sei.

Schleswig-Holstein entscheidet später über Aufhebung der Priorisierung

"Die Priorisierung in den Impfzentren wird in Schleswig-Holstein vorerst nicht aufgehoben", stellt das Ministerium klar. Allerdings können sich dann auch Minderjährige zwischen zwölf und 15 Jahren anmelden, die beispielsweise aufgrund von Vorerkrankungen zu einer der Prioritätsgruppen gehören.

Entschieden werde in Schleswig-Holstein erst, wenn klar sei, "wie schnell bisher priorisierte Impfberechtigte ein Impfangebot erhalten können und wieviel Impfstoff über den Bund wann zur Verfügung gestellt werden kann".

Bisher haben in Schleswig-Holstein rund 1,3 Millionen Menschen eine Erstimpfung erhalten, etwa 43,4 Prozent der Bevölkerung. Gut 580.000 davon haben die Zweitimpfung erhalten, also 20 Prozent. Damit liegt Schleswig-Holstein im Ländervergleich auf Platz 4. Der Schwerpunkt der Impfungen findet laut Land inzwischen in den Praxen statt.