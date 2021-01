Kiel

Der Frust unter den Impfberechtigten ist riesig. Denn die Termine zur Corona-Impfung waren an den vergangenen drei Dienstagen, an denen die Anmeldung möglich war, in kürzester Zeit ausgebucht.

Manche versuchten sowohl über eine der beiden Telefonnummern als auch über das Internetportal ihr Glück. Viele Senioren, die der Risikogruppe für Menschen im Alter von 80 Jahren oder darüber angehören, wiesen immer wieder darauf hin, dass sie auf das Telefon zur Anmeldung angewiesen sind.

Corona-Impftermine: Nur 730 Anmeldungen per Telefon in Schleswig-Holstein

Doch gerade dieser Weg verspricht so gut wie keinen Erfolg, wie sich jetzt zeigt. "Der Anteil der telefonischen Buchungen lag bisher insgesamt bei rund 3,2 Prozent bei den drei zurückliegenden Buchungsvorgängen", teilte das Gesundheitsministerium in Kiel auf Nachfrage von KN-online mit.

Bei einer Gesamtzahl von 22.810 Personen aus der Gruppe der ersten Priorität, die seit dem 29. Dezember ihre beiden Impftermine erhalten haben, bedeutet das, dass gerade einmal 730 Menschen das Anmeldeverfahren per Telefon abschließen konnten.

Dem stehen 22.080 Buchungen über das Internet gegenüber. Dabei handelt es sich um ein automatisiertes Verfahren, das viel schneller geht als das persönliche Gespräch am Telefon.

Gesundheitsministerium in Kiel ändert das Anmeldeverfahren für Impftermine

Das Land hatte bereits darauf hingewiesen, dass der überwiegende Anteil der Termine online vergeben wurde. Dass der Unterschied so groß ausfallen würde, dürfte jedoch viele überraschen.

Das Anmeldeverfahren hatte nicht nur unter Betroffenen, sondern auch in der Politik Kritik ausgelöst. Am Donnerstag berät der Sozialausschuss des Landtages über das Thema.

Das Gesundheitsministerium kündigte zudem zuletzt an, Senioren per Telefon mehr Chancen einräumen zu wollen. Ab Februar sollen nur noch Menschen über 80 Jahre per Telefon einen Termin bekommen. Die Online-Anmeldung wird dann erst zeitversetzt freigegeben.

Die nächste Anmeldung ist am Dienstag, 19. Januar, ab 8 Uhr unter Tel. 116117 und 0800/4556550 sowie auf der Internetseite www.impfen-sh.de möglich.