Kiel/Berlin

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begründet das mit der Knappheit des Vakzins.

Rund 1500 Hausärzte in Schleswig-Holstein stehen für die Impfungen in den Startlöchern. Etliche unterbrechen ihren Osterurlaub. In den ersten beiden Wochen wird ausschließlich der Impfstoff von Biontech geliefert. Ab Mitte April soll laut Bundesgesundheitsministerium Schritt für Schritt Astrazeneca und in der letzten Aprilwoche auch Johnson & Johnson hinzukommen.

Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, dass Unter-60-Jährige nur noch freiwillig und nach sorgfältiger Aufklärung „grundsätzlich in Arztpraxen“ mit Astrazeneca geimpft werden sollen. Ältere Impfberechtigte sollen diesen Impfstoff auch in Impfzentren erhalten. Mit einer ersten Astrazeneca-Dosis geimpfte Menschen unter 60 Jahren sollen nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) vom Donnerstag für die zweite Impfung auf ein anderes Präparat umsteigen.

Zunächst aber verimpfen die Hausärzte das Biontech-Vakzin. Die Flaschen müssen aufrecht stehend in Kühlboxen transportiert werden – zunächst zum Großhandel, wo der Impfstoff auftaut. „Anschließend hält er sich 120 Stunden bei Kühlschranktemperatur. Am Dienstag wird er in 460 Apotheken im Land transportiert, dort noch einmal kontrolliert und an die einzelnen Praxen ausgeliefert“, sagte Dr. Thomas Friedrich vom Apothekerverband.

Arztpraxen erhalten im Schnitt 18 bis 24 Impfdosen pro Woche

In den Praxen muss das Vakzin aus dem Fläschchen mit Kochsalzlösung verdünnt und auf je sechs Spritzen gezogen werden. Anschließend bleiben dem Arzt noch sechs Stunden, um damit Patienten zu immunisieren. „Die Hausärzte sind darauf vorbereitet und haben ihre Patienten, die zum Teil zu Hause geimpft werden, bereits verständigt“, betont Dr. Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Schleswig-Holstein.

Nikolaus Schmidt von der Kassenärztlichen Vereinigung bittet deshalb dringend, Praxen nicht anzurufen und Impftermine zu verlangen. „Im Schnitt erhalten die Arztpraxen zunächst nur 18 bis 24 Impfdosen pro Woche. Die Ärzte kontaktieren von sich aus die Patienten der Priorität 1 und 2, die den Impfstoff aus medizinischer Sicht am dringlichsten benötigen.“ Alle anderen müssen noch Geduld haben. Im zweiten Quartal soll Deutschland rund 70 Millionen Impfdosen erhalten – davon rund 15 Millionen von Astrazeneca.

Sorgen bereitet den Ärzten, dass weltweit auch Impfbestecke knapp sind. Mit dem Impfstoff liefern die Apotheken deshalb auch gleich die passenden Kanülen und Spritzen. Das Gesundheitsministerium hat außerdem von den eigenen Lagerbeständen Impfbestecke als Notreserve bereitgestellt, die von der Firma Max Jenne an Praxen verteilt werden.