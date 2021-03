Kiel

Ab dem 6. April werden in Schleswig-Holstein rund 1.500 Arztpraxen die Impfkampagne unterstützen. Darauf haben sich am Montag das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) verständigt.

Angesichts der auch noch geringen Impfstoffmengen sollen die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vorrangig immobile Patientinnen und Patienten sowie Menschen mit Vorerkrankungen impfen, für die eine Corona-Infektion eine besonders schwere Gefahr darstellen würde.

Patienten sollen Praxen nicht mit Telefonanfragen überlasten

Anfangs ist davon auszugehen, dass jede Praxis nur circa 20 Corona-Impfdosen pro Woche erhalten wird. Patientinnen und Patienten sollten daher davon absehen, sich selbst aktiv mit einer Terminanfrage an ihren Arzt zu wenden, um eine telefonische Überlastung der Praxen zu vermeiden.

„Da im Monat April die verfügbare Impfstoffmenge noch sehr klein sein wird, werden wir als KVSH empfehlen, zunächst die zuhause Pflegebedürftigen inklusive zweier Kontaktpersonen zu impfen. In dieser Gruppe gibt es leider noch zu viele schwerwiegende Erkrankungs- und Todesfälle", sagt Dr. Monika Schliffke, Vorstandsvorsitzende der KVSH. Und weiter: "Ab Mai rechnen wir mit größeren Impfstoffmengen und der Möglichkeit, viele Menschen zu impfen.“

Impfberechtigte der Prioritätsgruppe 2 sollen sich weiter einen Termin im Impfzentrum holen

Impfberechtigte aus Schleswig-Holstein, die der Prioritätsgruppe 2 zuzurechnen sind, sollten daher weiterhin über www.impfen-sh.de Termine in den Impfzentren buchen.

Gesundheitsminister Heiner Garg begrüßt die Bereitschaft, dass die niedergelassenen Ärzte so schnell wie möglich mit den Corona-Impfungen beginnen. "Allerdings werden wir die Vorteile dieses flexiblen Systems erst ausschöpfen können, wenn ausreichend Impfstoff verfügbar sein wird“, so Garg weiter. Die 28 Impfzentren in Schleswig-Holstein bleiben daher vorerst eine wichtige Säule der schleswig-holsteinischen Impfkampagne.

Die KVSH und das Gesundheitsministerium werden gemeinsam informieren, wenn die Impfkampagne in den Arztpraxen ausgeweitet werden kann und die Praxen in größerem Umfang Impfsprechstunden anbieten können.