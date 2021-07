Kiel

Es ist nur einige Wochen her, als sich jeder Schleswig-Holsteiner glücklich schätzte, der einen der raren Impftermine ergattert hatte. Um den knappen Impfstoff gegen das Coronavirus zu erhalten, wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Termin einzuhalten.

Wer findig war, meldete sich nicht nur in einem der 28 Impfzentren an, sondern später auch beim Hausarzt. Gleichzeitig nutzten viele die Möglichkeit, sich den Corona-Schutz bei einer der zwischenzeitlich angebotenen Impfaktionen außer der Reihe zu holen – wie eine zum Beispiel am Dienstag für Studierende stattfindet.

Politiker: Impftermine unbedingt absagen

Das führt nun offenbar dazu, dass viele bereits geimpft sind, die noch auf den Terminlisten stehen – zu bis zu 400 geplanten Impfungen pro Tag in Schleswig-Holstein erscheint der erwartete Impfling nicht.

„Viele Menschen haben sich auf mehreren Wartelisten vormerken lassen, um die Chance auf einen der begehrten Impftermine zu erhöhen“, erklärt sich Dennys Bornhöft, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag, das Problem. „Wichtig ist, dass die nicht in Anspruch genommenen Termine unbedingt abgesagt werden, damit der vorgehaltene Impfstoff nicht weggeschmissen werden muss.“

Dafür ein Bußgeld zu verhängen, wie von Bundespolitikern gefordert, hält er für den falschen Weg. „Die Androhung von Strafen baut lediglich eine zusätzliche Hemmschwelle bei den Menschen auf, die noch zögern, ob sie sich impfen lassen oder nicht.“ Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion findet es „unsolidarisch, einen bereits vereinbarten Termin nicht abzusagen und dann nicht zu erscheinen.“ Es gebe genug Menschen, die händeringend auf einen Impftermin warten.“

Die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Birte Pauls, sagt: „Wir appellieren an die Vernunft der Menschen und setzen weiterhin auf die Solidarität. Der eigene Gesundheitsschutz und der Schutz der Liebsten ist eigentlich Ansporn genug, um auch den Impftermin wahrzunehmen. Wichtig wäre, die Möglichkeiten zur Verlegung von Impfterminen zu verbessern und benutzerfreundlich zu gestalten.“

CDU und SSW: Bußgelder verursachen unnötige Bürokratie

Hans-Hinrich Neve (CDU) und Christian Dirschauer (SSW) befürchten unnötige Bürokratie durch ein Strafregime. Die Kraft solle besser in eine Aufklärungskampagne fließen, so Dirschauer. Sinnvoll sei etwa eine interaktive Karte, auf der aktuell sichtbar sei, wo Impfungen möglich seien.

Bußgelder zu verhängen, ist offenbar auch nicht so einfach möglich. Dazu stellt das Justizministerium fest, „dass ein einschlägiger Bußgeld- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitentatbestand bislang nicht existiert“.

Jens Kötke vom Kieler Impfzentrum bestätigt, dass geplatzte Termine „ein Stück weit ein Problem sind“. Das liege allerdings nicht immer daran, dass der Impfling unentschuldigt fernbleibe.

Als vor Wochen etwa entschieden wurde, dass Menschen unter 60 Jahren kein Astrazeneca, sondern Biontech bekommen sollen, hätte im Buchungssystem auch der Zeitraum zwischen den Impfungen von zwölf auf die für den mRNA-Impfstoff empfohlenen fünf Wochen herabgesetzt werden müssen. Das sei aber offenbar nicht immer passiert.

Zusage zum Impftermin in Schleswig-Holstein zu kurzfristig?

Ein anderes Problem: Erstimpftermine kommen nach Kötkes Vermutung nicht zustande, weil die Zusage 48 Stunden vorher für viele zu kurzfristig sei, um etwa vom Arbeitgeber frei zu bekommen oder eine Kinderbetreuung zu organisieren. Wegen geplatzter Termine werde aber kein Impfstoff weggeworfen. Stattdessen werden ihm zufolge weniger Dosen aufgezogen als Impflinge erwartet werden.

Völlig ohne Termin können sich nun Studierende impfen lassen – dazu stehen mobile Teams jeweils von 8 bis 18 Uhr bereit: am 6. und am 12. Juli an der Fachhochschule Kiel am Sokratesplatz 1. Die Uni Kiel (Hörsaal Hermann-Rodewald-Straße 7) ist am 7., 10., 12. und 13. Juli an der Reihe.