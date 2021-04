Kiel

Wenn das Hautdesinfektionsmittel aufgesprüht wurde, sei eine Einwirkzeit notwendig, sagt der Ärztliche Leiter des Kieler Impfzentrums, Dennis Kramkowski. „Das Mittel im Kieler Impfzentrum braucht 15 Sekunden. Dann hat man eine desinfizierte Fläche auf der Haut.“

Der Zeitraum sei für Laien meist schwierig einzuschätzen. Häufig werde die Zeit etwa damit überbrückt, dass der Chargen-Aufkleber des Impfstoffes in den Impfpass geklebt werde. „Ist der Arm durch das Desinfektionsmittel sehr nass, sollte man warten, bis es abgetrocknet ist“, sagt Kramkowski. So gehe man sicher, dass kein Desinfektionsmittel in die Einstichstelle dringe, da es unter der Haut zu Irritationen führen könne.

Was, wenn man sich nicht an die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels hält?

Werde die Einwirkzeit jedoch nicht eingehalten, könne es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass Erreger durch die Einstichstelle in den Körper eindringen und eine Infektion hervorrufen. Allerdings sei dies bei gesunden Menschen sehr unwahrscheinlich, betont der Mediziner.

