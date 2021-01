Kiel

Wer schon einmal gegen Grippe geimpft wurde, hat die typischen Impfreaktionen vielleicht erlebt: Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, auch Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und Unwohlsein. Das alles kann auch nach der Corona-Impfung auftreten. „Diese Reaktionen sind Ausdruck der erwünschten Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Impfstoff und klingen in der Regel nach wenigen Tagen komplett ab“, erklärt Susanne Glasmacher, Pressesprecherin vom Robert-Koch-Institut RKI. Die Reaktionen zeigen also, dass der Körper auf den Impfstoff reagiert. Anders wäre es mit schweren Nebenwirkungen und Impfkomplikationen wie etwa einem anaphylaktischem Schock.

In Schleswig-Holstein wird seit Dezember der Impfstoff von Biontech/ Pfizer verimpft. Inzwischen sind auch die ersten Dosen des Moderna-Impfstoffs angekommen. Für beide Impfstoffe mussten die Hersteller in aufwendigen Studien und Prüfungen die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit nachweisen.

Anzeige

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnlich oft Symptome beim Placebo

In den Studien wurden die Reaktionen von rund 74 000 Probanden systematisch erfasst. Das Deutsche Gesundheitsportal hat die Ergebnisse der zehn Studien veröffentlicht. Insgesamt waren die Impfreaktionen meist mild oder mäßig ausgeprägt. Sie traten nach der zweiten Impfung häufiger als nach der ersten auf, waren bei jüngeren häufiger als bei älteren Probanden. Allerdings wurden von der Kontrollgruppe, die nur ein Placebo bekommen hatte, zum Teil fast ebenso oft Probleme wie Durchfall, Kopfschmerzen und Erschöpfung angegeben.

Bei dem Biontech-Impfstoff wurden vier Fälle und bei dem Impfstoff von Moderna drei Fälle von akuter Gesichtslähmung dokumentiert. „Das entspricht einer Häufung von 0, 01 bis 0,1 Prozent. Ob die Impfung die Ursache dafür ist, wird noch untersucht“, heißt es im Paul-Ehrlich-Institut ( PEI). Denn Gesichtslähmungen treten immer wieder mal auf – auch in der Kontrollgruppe gab es einen Fall. In 85 Prozent der Fälle bilden sich Gesichtslähmungen vollständig zurück.

Werte seien statistisch unauffällig

Auch nach der Zulassung werden Impfreaktionen weiter erfasst und geprüft. Schwere Ereignisse müssen zwingend dem PEI gemeldet werden. Bürger können alle Reaktionen melden – auch leichte. Dafür gibt es ein Formular beim PEI und die App SafeVac2.0. Bis zum 10. Januar gab es in Deutschland 614 000 Impfungen. In dieser Zeit wurden dem PEI 325 Meldungen über insgesamt 913 „unerwünschte Reaktionen“ gemacht. In 51 Fällen galten sie als „schwerwiegend“, das entspricht einer Quote von 0,08 je 1000 Impfungen. Die Werte entsprächen den Erwartungen und „sind statistisch unauffällig“, sagt PEI-Präsident Prof. Klaus Cichutek und nennt die Nebenwirkungen „mild bis moderat“.

In der Hälfte der Fälle waren die Reaktionen bereits abgeklungen oder nahmen ab. In den anderen Fällen hielten die Beschwerden zum Zeitpunkt der Meldung noch an oder die aktuelle Lage war unbekannt. Bei acht schweren Verdachtsfällen ergab die Prüfung andere Ursachen als die Impfung. In 17 Fällen hatten die Geimpften allergische Symptome, sechs davon waren eine Schockreaktion. Diese trat innerhalb von 30 Minuten nach der Impfung auf – so lange soll man deshalb auch unter Beobachtung bleiben. Vier der Betroffenen hatten angegeben, unter einer Pollen- oder Medikamentenallergie zu leiden.

Todesursache bei älteren Menschen noch nicht klar

Eine Person erlitt nach der Impfung einen bleibenden Schaden, sieben Menschen starben innerhalb der folgenden vier Tage. Dabei handelte es sich laut PEI um schwerkranke Patienten zum Teil auf Palliativstationen. Es sei davon auszugehen, dass „die Patienten an ihrer Grunderkrankung gestorben sind, in zeitlich zufälligem Zusammenhang mit der Impfung“, sagt die Abteilungsleiterin für die Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten im PEI, Dr. Brigitte Keller-Stanislawski.

Norwegen hatte zuvor den Tod von 23 geimpften Patienten gemeldet. Es seien gebrechliche, ältere Menschen mit schweren Grunderkrankungen gewesen. „Bisher wissen wir nicht, ob die Impfung oder andere Ursachen zu den Todesfällen geführt haben“, erklärte Sara Watle von der staatlichen Gesundheitsbehörde FHI: „ Norwegen wird weiter die Impfung für Risikogruppen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf anbieten.“ Allerdings sollte individuell geprüft werden, ob die zu erwartende Lebenszeit länger ist als die Zeit bis zum kompletten Impfschutz.