Die Impfkampagne schreitet voran: Mehr als die Hälfte der Menschen in Schleswig-Holstein wurde mindestens einmal gegen des Coronavirus geimpft. Und die meisten hatten danach Nebenwirkungen – die aber teilweise sehr unterschiedlich ausfielen. Woran das liegt, erklärt der Immunologe Professor Dietrich Kabelitz vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein im Interview.

Warum fallen die Reaktionen auf eine Impfung so unterschiedlich aus?

Wir sind ja alle nicht völlig identisch und die Komponenten des Immunsystems, angeborene Immunität, spezifische Immunität sind eben unterschiedlich ausgeprägt. Es hat auch etwas mit den unterschiedlichen Vorerfahrungen des Immunsystems zu tun, was das Immunsystem also sozusagen im Laufe des Lebens schon gesehen hat.

Das Alter spielt also eine Rolle?

Es zeigt sich, dass bei jüngeren Menschen mehr Nebenwirkungen im Sinne einer stärkeren Immunantwort vorkommen. Das kann man damit erklären, dass das Immunsystem bei jüngeren Menschen aktiver ist und bei älteren nicht mehr so motiviert ist zu reagieren. Es tritt also eine Art Gewöhnungseffekt bei den älteren Menschen auf.

Gibt es bei der Stärke der Nebenwirkungen auch Unterschiede zwischen Mann und Frau?

Ja, das bestätigen die ersten Erfahrungen. Generell ist es so, dass Frauen eher stärker auf die Impfstoffe reagieren und auch die Impfreaktionen stärker sind als bei Männern. Das hat wahrscheinlich etwas mit der Hormonausstattung zu tun. Man weiß auch aus anderen Untersuchungen, dass weibliche Geschlechtshormone wie Östrogen die Immunreaktion eher verstärken.

Muss man sich Sorgen machen, wenn man keine Nebenwirkung spürt?

Da braucht man sich keine Sorgen machen. Es gibt auch schon große Untersuchungsreihen, die zeigen, dass es keinerlei Korrelation zwischen dem Ausmaß der Nebenwirkungen und dem Impferfolg gibt. Ob man gut oder schlecht Antikörper entwickelt, hat also nichts damit zu tun, wie stark die Nebenwirkungen sind.

Was sind die gängigsten Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe?

Häufig treten an der lokalen Einstichstelle Schmerzen auf, es kann auch mal zu einer Schwellung kommen. Auch Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit kommen oft vor, über Schüttelfrost wird ebenfalls häufig berichtet. Weniger häufig sind Nebenwirkungen wie Übelkeit oder stärkere Lokalreaktionen.

Stimmt es, dass die Nebenwirkungen bei der Zweitimpfung mit Moderna oder Comirnaty tendenziell stärker ausfallen?

Ja, es wird vom Paul-Ehrlich-Institut auch darauf hingewiesen, dass man bei der Zweitimpfung, gerade mit diesen RNA-Impfstoffen, mehr Nebenwirkungen haben kann. Das betrifft allerdings eher jüngere Menschen, die älteren haben da eigentlich weniger Probleme. Ein Phänomen, das übrigens auch auf den Astrazeneca-Impfstoff zutrifft, wobei hier tendenziell die Erstimpfung zu stärkeren Nebenwirkungen führt.

Wie viele Tage halten die Nebenwirkungen normalerweise an? Ab wann sollte man sich an einen Arzt wenden?

Jede Impfung führt in der Regel zu Lokalreaktionen, das sollte normalerweise in ein bis zwei Tagen abgeklungen sein. Und die geschilderten stärkeren Nebenwirkungen wie Schüttelfrost oder Abgeschlagenheit sollten nach zwei bis drei Tagen vorbei sein. Das heißt, wenn man über fünf, sechs Tage hinaus diese Nebenwirkungen spürt, sollte man mal beim Arzt vorbeischauen. Es gibt sicher auch Schwankungsbereiche. Aber innerhalb der ersten 14 Tage sollte definitiv alles abgeklungen sein, sonst muss man das auf jeden Fall ärztlich kontrollieren lassen.

Sind die Nebenwirkungen bei Corona-Impfstoffen in der Regel heftiger als bei anderen Schutzimpfungen?

Das würde ich schon so sagen. Natürlich kann jede Impfung Nebenwirkungen haben. Aber das sehr häufige Auftreten von Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Abgeschlagenheit, ist bei vielen anderen Impfstoffen in der Form nicht zu beobachten. Es sieht also schon so aus, dass die Corona-Impfung stärkere Nebenwirkungen hat.

Woran liegt das?

Dazu kann man noch keine gesicherten Angaben machen. Es könnte aber etwas mit der Art des Impfstoffes zu tun haben. Bei anderen Standard-Schutzimpfungen beruhen die Impfstoffe auf anderen Prinzipien als die bei Corona eingesetzten RNA-Impfstoffe oder Vektorimpfstoffe.

Welche Prinzipien sind das?

Da gibt es zum Beispiel Totimpfstoffe, das sind dann abgetötete Bakterien oder Viren. Die Impfungen gegen Diphtherie oder Tetanus gehören dazu. Und dann gibt es die sogenannten Lebendimpfstoffe gegen Masern, Mumps, Röteln. Das sind abgeschwächte Lebendviren, die nicht krank machen, vom Immunsystem aber erkannt werden. Bei RNA-Impfstoffen beispielsweise wird dagegen nur die genetische Anweisung zur Herstellung von bestimmten Virus-Eiweiß-Molekülen verimpft.

Wurden sie selbst schon gegen das Coronavirus geimpft? Welche Nebenwirkungen haben Sie gespürt?

Ich bin zweimal mit dem Astrazeneca-Impfstoff geimpft worden. Nach der Erstimpfung fühlte ich mich schlapp, hatte Schüttelfrost und Kopfweh. Nach 24 Stunden war aber im Prinzip alles vorbei. Nach der zweiten Impfung hatte ich gar keine Beschwerden, insofern passt das in das Standardbild der Nebenwirkungen für den Astrazeneca-Impfstoff.