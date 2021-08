Kiel

Bei mehr als der Hälfte der Geimpften treten nach der Corona-Impfung Kopfschmerzen auf. Nun haben Forscher der Schmerzklinik Kiel, des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein sowie der Universitäten Riyadh und Sharjah aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die Impfkopfschmerzen in einer Studie genauer untersucht. Im Interview erzählt Professor Hartmut Göbel von der Schmerzklinik Kiel, wie man Impfkopfschmerzen von anderen unterscheiden kann und was dagegen hilft.

Herr Göbel, handelt es sich bei den Kopfschmerzen nach einer Corona-Impfung um eine neue Form von Kopfschmerzen?

Ja, das kann man so sagen. Vor unserer Studie hat sich noch nie jemand systematisch für Kopfschmerzen nach einer Impfung und deren genauen Auftretensmerkmale interessiert. Es gibt eine internationale Kopfschmerzklassifikation, in der 367 Hauptformen von Kopfschmerzen unterschieden werden. Dort findet man den Begriff „Kopfschmerzen nach einer Impfung“ bisher nicht. Weil aber bei mehr als der Hälfte der Geimpften Kopfschmerzen als Impfreaktion auftreten, war es für uns nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht natürlich interessant und wichtig zu erfahren, wie diese Schmerzen eigentlich genau aussehen, wie sie ablaufen und wie sie von anderen Kopfschmerzen abzugrenzen sind.

Wie sehen denn die typischen Kopfschmerzen nach einer Corona-Impfung aus?

Eine gute Nachricht vorweg: Die Kopfschmerzen sind meistens mild, in Einzelfällen mittelstark bis stark ausgeprägt. Sie sind typischerweise beidseitig lokalisiert, im Bereich der Schläfe und Stirn, der Schmerzcharakter ist drückend und dumpf. Körperliche Tätigkeiten verändern die Intensität der Schmerzen nicht. Was typisch ist, sind die Begleitsymptome: Im Vordergrund stehen Muskelschmerz, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, in Einzelfällen auch Schüttelfrost oder leichtes Fieber. Die Kopfschmerzen beginnen, je nach Impfstoff, etwa 15 bis 18 Stunden nach der Impfung und haben eine durchschnittliche Dauer von 14 bis 16 Stunden.

Warum treten diese Kopfschmerzen auf?

Durch die Impfung wird das sogenannte Spike-Protein gebildet. Zusätzlich wird eine Immunreaktion ausgelöst. Dabei werden Stoffe erzeugt, die entzündungsaktivierend sind. Diese Vorgänge können die Impfreaktion mit den Kopfschmerzen und die Begleitsymptome bedingen.

Beeinflussen Faktoren wie Alter oder Geschlecht die Intensität der Kopfschmerzen?

Ja. Frauen und jüngere Menschen reagieren stärker auf die Impfung.

Wie unterscheiden sich die Impfkopfschmerzen von einer Migräne?

Eine Migräneattacke dauert vier bis 72 Stunden an, sie tritt typischerweise einseitig auf, der Kopfschmerzcharakter ist pulsierend und pochend. Man legt sich ins Bett, weil körperliche Tätigkeit die Schmerzen verstärkt. Dazu kommt, dass die Schmerzen in der Regel sehr stark sind, man hat Übelkeit, Lärm- und Lichtüberempfindlichkeit. Damit grenzt sich die Migräne ganz deutlich von den Impfkopfschmerzen ab.

Warum ist es wichtig, Impfkopfschmerzen von anderen Kopfschmerzen unterscheiden zu können?

Neben dem rein wissenschaftlichen Interesse kam zu Beginn der Impfkampagne plötzlich die Situation auf, dass die sehr seltene Komplikation einer Sinusvenenthrombose (SVT) des Gehirns beim Astrazeneca-Impfstoff Besorgnis hervorrief. Die SVT kündigt sich mit Kopfschmerzen einige Tage nach der Impfung an. Das führte international zu einer großen Verunsicherung. Plötzlich stellten sich in den Notfallambulanzen viele verängstigte Menschen mit Kopfschmerzen vor, die nun eine SVT befürchteten. Zu diesem Zeitpunkt wusste man ja noch nicht, ob es eine normale Impfreaktion ist oder ob sich eine seltene SVT entwickelt. Insofern sind die Studienergebnisse für die Praxis hochrelevant, weil sie nun eine genaue Abgrenzung ermöglichen.

Wie kann man diese beiden Kopfschmerzformen voneinander abgrenzen?

Der entscheidende Unterschied: Es dauert ungefähr fünf Tage, bis sich eine Komplikation der SVT durch die Impfung entwickeln kann. Wenn man also innerhalb des ersten Tages nach der Impfung schon Kopfschmerzen hat, ist das in der Regel die normale Impfreaktion und kann noch gar keine SVT sein. Wenn aber etwa fünf Tage nach der Impfung Kopfschmerzen erstmalig auftreten, diese mit weiteren Symptomen wie zum Beispiel Doppelbildern, Lähmungen, Sprach- und Gefühlsstörungen einhergehen, sollte man dringlich zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen.

Was kann man gegen normale Impfkopfschmerzen unternehmen?

Zu dieser Frage gab es bereits in der Vergangenheit viele kontroverse Diskussionen, welches Medikament denn wirklich hilft. Tatsächlich haben wir das auch in unserer Studie gefragt. Das Ergebnis: Die beste Wirkung zeigen Aspirin und Ibuprofen, Paracetamol wirkt dagegen schwach. Das ist auch verständlich, weil die ersten beiden Arzneimittel entzündungshemmend wirken und daher bei Impfkopfschmerzen gezielt wirken können. Lassen Sie mich zum Schluss noch eine wichtige Sache ansprechen.

Sehr gerne.

Sich nicht impfen zu lassen, stellt überhaupt keine Alternative dar. Es wäre, wie ohne Sicherheitsgurt ein Fahrzeug zu führen, aus Angst vor der Prellmarke bei einem Unfall, und dafür ein schweres Schädelhirntrauma zu riskieren. Mittlerweile liegen genaue Daten zu den Langzeitverläufen nach Infektionen vor, dem sogenannten Long-Covid-Syndrom. Im Vergleich zu Impfreaktionen, die vorübergehende, leichte Kopfschmerzen und Begleitsymptome bedingen können, sind bei durchgemachter Erkrankung oft nicht nur schwere und langanhaltende Kopfschmerzen die Folge, sondern es können wirklich gravierende und bleibende Schäden am Gehirn auftreten – Schlaganfälle, entzündliche Erkrankungen und psychische Störungen, insbesondere Gedächtnisstörungen oder Depressionen. Daher sprechen aus meiner Sicht alle Argumente für die Impfung.