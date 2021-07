Kiel

„Es kann auf keinen Fall sein, dass noch einmal Schulen geschlossen werden, um das öffentliche Leben zu entlasten“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag auf ihrer Pressekonferenz zum Schulstart in der Kieler Gerhard-Hauptmann-Grundschule. Um möglichst sicher nach den Ferien in den Präsenzunterricht zu starten, bleibt Schleswig-Holstein nicht nur bei einer Maskenpflicht drinnen und regelmäßigen Tests in den ersten drei Wochen. Das Land beginnt eine Impfoffensive für Schüler ab 12 Jahren. Mobile Impfteams sollen sie und Lehrkräfte in 250 Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit dem Impfstoff von Biontech versorgen.

Weil für Jüngere noch kein Vakzin zugelassen ist, appellierte Prien an alle Erwachsenen sich zu impfen. „Wo Kinder und Jugendliche für uns alle auf so vieles verzichtet haben, müssen wir jetzt für sie Verantwortung übernehmen.“ Keine gesellschaftliche Gruppe sei so in ihrem Leben beeinträchtigt gewesen wie junge Menschen, „die nicht in die Schule konnten, nicht zum Sport, nicht musizieren konnten oder sich in Jugendgruppen treffen“. Nun müssten die Erwachsenen mit ihnen Solidarität zeigen.

Obwohl es noch keine uneingeschränkte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) dafür gibt, alle Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren zu impfen, macht das Land mit der Aktion den Weg für eine massenhafte Immunisierung der Altersgruppe frei.

Grüne wollen Infokampagne in verschiedenen Sprachen

Es gelte erneute Schulschließungen zu verhindern, so Anita Klahn (FDP). Deshalb sei es richtig, mit dem Angebot all jene im Umfeld von Schule zu erreichen, die bisher noch nicht geimpft werden konnten. Beifall gab es auch von den Grünen. Die Landesvorsitzende Ann-Kathrin Tranziska wünscht sich jedoch eine begleitende Kampagne, die leicht zugänglich und in verschiedenen Sprachen über die Chancen und Risiken informiert.

Prien kündigte an, dass Schulen und Eltern in den kommenden Tagen mit mehr Information versorgt würden. Zudem soll es eine Hotline mit ärztlicher Beratung geben. „Ich fände es gut, wenn das Thema im Biounterricht angesprochen würde, damit Schülerinnen und Schüler dort aufgeklärt werden“, sagt Ben Fricke, Schülersprecher der Gymnasien. „Welcher Jugendliche ruft denn bei einer Hotline an?“

SPD und SSW hätten sich Angebot vor Ferienende gewünscht

Die Opposition lobte, dass der Fokus nun auf junge Menschen gelegt wird. „Besser als ein Impfangebot nach den Ferien wären geimpfte Jugendliche nach den Ferien gewesen“, kritisiert Martin Habersaat (SPD). Das sieht Jette Waldinger-Thiering genauso: „Warum erst ab dem 19. August und nicht direkt ab der ersten Schulwoche? Das hätte man doch längst vorbereiten können.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Elternvertreter fühlten sich am Mittwoch überrumpelt. „Wir sind sehr kurzfristig über die Planungen in Kenntnis gesetzt worden“, sagt Claudia Pick, Vorsitzende des Landeselternbeirats Gymnasien. Einbindung sehe anders aus. „Ein Impfangebot ist gut, es hat aber nichts in der Unterrichtszeit verloren“, findet Thorsten Muschinski vom Landeselternbeirat Gemeinschaftsschulen. Sie sorgen sich um Datenschutz und sozialen Druck, wenn am Vormittag jeder aus der Klasse sehe, wer zum Impfen geht und wer nicht.

Lesen Sie auch Corona-Impfung ab 19. August in Schulen möglich

Lollitests in Grundschulen werden geprüft

Dass es nach den Ferien zunächst beim Nasenabstrich zweimal pro Woche bleibt, findet Sabine Camps, Schulleiterin der Kieler Gerhart-Hauptmann-Grundschule unproblematisch. „Die Kinder gehen ganz lässig damit um. Selbst die Erstklässler kommen gut damit klar.“ Sie freue sich auf die 80 Kinder, die nächste Woche eingeschult werden. Das Robert-Koch-Institut hatte kürzlich für Grundschulen empfohlen, auf eine Pool-Lösung mit Lollitests zu setzen. Das wird laut Prien auch für Schleswig-Holstein als Option geprüft.

Es gebe auch intensive Beratungen über mögliche neue Schwellenwerte für Maßnahmen an Schulen, so die Ministerin. Der Inzidenzwert allein werde auf Dauer kein ausreichender Indikator mehr sein.