Mit einer klaren Empfehlung für Impfungen reagiert die Kieler Professorin Dr. Bimba Franziska Hoyer auf „eine große Unsicherheit rheumatologischer Patienten, sich gegen eine Infektion mit Sars-CoV-2 immunisieren zu lassen“.

Sie rät Rheuma-Patienten sowohl zur Corona-Impfung als auch zu den Impfungen gegen Grippeviren und gegen Pneumokokken, die Erreger einer bakteriellen Lungenentzündung.

Hoyers Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh), hatte bereits am Montag vor „ Falschinformationen seitens Landesregierungen, Krankenkassen und Medien“ gewarnt, die „nicht nur unbegründet, sondern sogar potenziell lebensgefährlich“ seien „für die Betroffenen, denen man die Impfung verwehrt“.

Rheuma-Patienten unter 80 erst auf der dritten Prioritätsstufe

Auf Schleswig-Holstein bezogen, seien ihr solche Fehlinformationen „glücklicherweise nicht bekannt“, sagte Hoyer, Leiterin der Rheumatologie und des Exzellenzzentrums Entzündungsmedizin am UKSH Campus Kiel, am Dienstag.

Sie halte die Corona-Impfung „für eine Riesenchance“. Rheuma-Patienten, sofern sie nicht 80 Jahre und älter sind, stehen allerdings erst auf der dritten Prioritätsstufe. Wann diese Stufe erreicht sein wird, ist unklar.

„Auch unsere Rheuma-Patienten werden in den Impfzentren geimpft, nicht im UKSH, das nur Mitarbeiter impft“, erklärte Hoyer. Alle Mitarbeiter des Exzellenzzentrums, sie selbst eingeschlossen, hätten inzwischen die erste Corona-Impfung erhalten.

„Wir sammeln jetzt Daten, zunächst von geimpften Mitarbeitern aus dem Gesundheitswesen in Schleswig-Holstein, die wir um Teilnahme an unserer neuen Studie gebeten haben.“

UKSH und DGRh sammeln Daten von Corona-Geimpften

Aktuell sind in Europa zwei Corona-Impfstoffe zugelassen. Beide sind mRNA-Impfstoffe (BNT162b2/Comirnaty von Biontech/ Pfizer und mRNA-1273 von Moderna). Beide müssen zweimal geimpft werden (im Mindestabstand von 21 bzw. 28 Tagen)

In die Zulassungsstudien, berichtete Hoyer, wurden Patienten mit einer HIV-Infektion, mit chronischem Nierenversagen und anderen chronischen Erkrankungen eingeschlossen, „bei denen von einer geschwächten Immunabwehr auszugehen ist“ – nicht Patienten unter einer laufenden immunsuppressiven Therapie.

„Totimpfstoffe, also solche mit abgetöteten Erregern, sind jedoch kein Problem für diese Patienten. Es besteht deshalb kein Grund zur Sorge, dass die Corona-Impfung die Grunderkrankung aktiviert.“

Möglich wäre, dass die beabsichtigte Immunisierung nicht so gut funktioniere. „Deshalb sammeln wir jetzt Daten, und viele andere werden es auch tun.“ In den nächsten Tagen stehe auf der Website der DGRh ein Register zur Verfügung, in dem Geimpfte sich anmelden und Erfahrungsberichte eintragen könnten.

Erwünschte und unerwünschte Nebenwirkungen der Corona-Impfung

Hoyer verdeutlichte: „Wenn ich nach der Impfung meinen Oberarm spüre oder Kopfschmerzen habe und mich abgeschlagen fühle, sind das Zeichen dafür, dass mein Immunsystem sich mit dem Impfstoff auseinandersetzt.“ Gleiches gelte für kurzzeitiges Fieber (zwölf bis 24 Stunden), von dem Geimpfte nach der zweiten Impfung berichtet hätten.

Eine allergische Reaktion zeige sich dagegen in Kreislauf- und Atmungsproblemen oder einem Kribbeln im Hals. Für alle, die auf eine andere Impfung bereits allergisch reagiert haben, besteht dieses Risiko auch bei der Corona-Impfung.