Neben Impfzentren bieten seit 6. April die niedergelassenen Ärzte in Schleswig-Holstein eine Corona-Impfung an. Allerdings bekommen einen Impftermin vorerst nur immobile Patienten und Menschen mit Vorerkrankungen, für die die Corona-Infektion eine besonders schwere Gefahr darstellt. Was Sie über die Terminvergabe wissen müssen.