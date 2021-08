Kiel

Eltern von Schülern zwischen zwölf und 17 Jahren in Schleswig-Holstein stehen in dieser Woche vor einer Frage, die auch Kinderärzte nicht eindeutig beantworten können: Soll mein gesundes Kind gegen das Coronavirus geimpft werden? Bis Ende der Woche will das Kieler Bildungsministerium von ihnen eine Antwort haben, um die Schulimpfungen ab 19. August organisieren zu können.

Viele Mütter und Väter wissen noch nicht, was sie auf dem Formular ankreuzen sollen, das sie in diesen Tagen bekommen. „Die Eltern sind verunsichert“, bestätigt Kinderarzt Sebastian Groth aus Rendsburg. Das liege vor allem daran, dass die Ständige Impfkommission der Bundesregierung (Stiko) nicht grundsätzlich dazu rät, Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren den Corona-Schutz zu verabreichen.

Kinderärzte in Schleswig-Holstein: „Die Nachfrage nach der Corona-Impfung ist groß“

Nur wer vorerkrankt ist oder jemanden in der Familie hat, der geschützt werden muss, soll die Spritze den Experten zufolge bekommen. Diese eigentlich eindeutige Ansage wird von Politikern hingegen unterlaufen, was für Unsicherheit sorgt. Ihre Forderungen nach der Impfung ab zwölf Jahren wird immer lauter. Karl Lauterbach (SPD) sprach mit Blick auf die Stiko sogar von einer „Außenseitermeinung“.

Während die Politik offenbar vor allem die Impfquote voranbringen möchte, begründet die Stiko ihre Empfehlung damit, dass Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen milde verläuft. Auf der anderen Seite sei zu wenig darüber bekannt, welche Risiken eine Impfung mit sich bringe.

„Die Nachfrage ist groß, auch von Eltern mit gesunden Kindern“, berichtet Sebastian Groth aus seiner Praxis. „Wir impfen viel, die bekannten Nebenwirkungen sind selten. Wir hatten noch keinen jungen Mann mit einer Herzmuskelentzündung.“ Groth, der auch Obmann des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist, spricht damit eine Erkrankung an, die nach Impfungen mit dem Präparat von Biontech in den USA aufgetreten waren.

Da auch Covid-19 mit solchen Entzündungen einhergehe, „ist die Impfung medizinisch gesehen deutlich von Vorteil und empfehlenswert“, so Groth. Sein Kollege Dr. Alexander Baumgarten-Walczak aus Preetz hingegen sieht in der medizinischen Abwägung zwischen der Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche an Covid-19 erkranken, und dem Impfrisiko nur einen kleinen Vorsprung der Spritze.

Experten warnen vor Herzmuskelentzündungen und PIMS

Die Herzmuskelentzündung als Nebenwirkung verlaufe eher mild, während eine Covid-Spätfolge durchaus schwer verlaufen könne: das Pädiatrische Inflammatorische Multiorgan-Syndrom (PIMS). „Betroffene Kinder müssen stationär behandelt werden“, so Baumgarten-Walczak. Es gebe jedoch verschiedene Angaben darüber, wie oft das vorkomme. Von 10.000 jungen Covid-Patienten erkrankten zwischen zwei und zehn an PIMS.

Der Flensburger Kinderarzt Kersten Rosemann und BVKJ-Obmann sagt: „Wenn es um den Impfschutz geht, besteht in der Altersgruppe eigentlich keine Notwendigkeit, denn gibt es kaum Todesfälle. Das Risiko für Kinder zu erkranken ist minimal, auch was Long-Covid betrifft.“

Lesen Sie auch Erhöht eine dritte Corona-Impfung die Immunität?

Es gebe aber auch Eltern und Jugendliche, die einen Beitrag zur Herdenimmunität leisten wollen. In jedem einzelnen Fall stelle sich die Frage, was mit der Impfung erreicht werden soll und ob das mit dem weitgehend unbekannten Impfrisiko vereinbar sei.

Dr. Ralf van Heek, Kinderarzt in Altenholz und BVKJ-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, bestätigt die Meinungsvielfalt unter den Mitgliedern seines Verbands. Von der Stiko-Empfehlung abzuweichen oder die Kommission gar unter Druck zu setzen, hält er für falsch.

Corona-Impfung verträglich, Covid-19 verläuft mild

Zu den Biontech-Nebenwirkungen sagt er: „Herzmuskelentzündungen sind ernst zu nehmen. In allen Fällen konnten die Betroffenen aber ambulant behandelt werden und haben ohne Schaden überlebt.“

Einerseits werde die Impfung für Kinder und Jugendliche von der Stiko als gut verträglich beschrieben, anderseits verlaufe Covid-19 mild in der Altersgruppe. „Eine klarere Empfehlung wäre wünschenswert“, so van Heek. „Wenn mich Eltern mit einem gesunden Kind nach der Impfung fragen, muss ich ihnen sagen: Ich weiß es auch nicht.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er und seine Kollegen bestätigen, dass viele Mütter und Väter weniger wegen des Impfschutzes in die Praxen kommen als wegen anderer Erleichterungen wie Urlaubsreisen oder Restaurantbesuche. „Viele Kinder wollen die Impfung, um sich wieder freier bewegen zu können und nicht mehr ständig getestet zu werden“, so Kersten Rosemann.