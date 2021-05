Kiel

Seit Anfang April gibt es auch in Arztpraxen in Schleswig-Holstein Corona-Impfungen. Laut Gesundheitsministerium liegt der Schwerpunkt der Immunisierungen inzwischen in den Praxen, nicht bei den Impfzentren.

Das zeigt sich auch in der Verteilung der Impfstoffe für die kommende Zeit: Vom 10. bis 23. Mai stehen in den Impfzentren circa 65.000 Erstimpfungstermine zur Verfügung. Diese werden am 6. Mai ab 17 Uhr freigeschaltet.

Die Praxen erhalten in diesem Zeitraum mindestens 165.565 Impfdosen. Mit denen können dann nicht mehr nur Angehörige der Prioritätsgruppen 1 und 2, sondern auch der dritten Gruppe immunisiert werden.

Doch was ist bei den Impfterminen in den Arztpraxen zu beachten? Die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie hier:

Wie bekomme ich einen Termin für eine Corona-Impfung beim Arzt?

Während es bislang immer hieß, die Ärztinnen und Ärzte melden sich bei Patientinnen und Patienten der Prioritätsgruppen 1 und 2, wird das für die dritte Gruppe wohl nicht mehr möglich sein. "Da können wir nicht mehr anrufen", sagt der Vorsitzende des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein, Thomas Maurer. "Wir kennen zwar unsere schwerkranken Patienten, aber wir kennen ihren Beruf nicht", erklärt er mit Blick darauf, dass sich in Prioritätsgruppe 3 auch Menschen befinden, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind.

Prioritätsgruppe 3 - Schleswig-Holstein Personen über 60 Personen mit Vorerkrankungen Konkret: Menschen mit behandlungsfreier Krebserkrankung, Personen mit Immundefizienz oder HIV-Infektion, Autoimmunerkrankungen oder rheumatologische Erkrankungen, Personen mit einer Herzinsuffizienz, Arrhythmie, einem Vorhofflimmern, einer koronaren Herzkrankheit oder arterieller Hypertonie, Personen mit zerebrovaskulären Erkrankungen, Apoplex oder einer anderen chronischen neurologischen Erkrankung, Personen mit Asthma bronchiale, Patientinnen und Patientinnen mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung, Diabetes mellitus ohne Komplikationen, Personen mit Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 30) und Personen mit Erkrankungen, die nach individueller ärztlicher Beurteilung im Einzelfall ein erhöhtes Risiko einer Corona-Infektion darstellen Mitarbeitende in Verfassungsorganen und Staatsbedienstete Konkret: Beschäftigte der Verfassungsorgane (also etwa Bundestag, Landtag)

Beschäftigte in Regierungen und Verwaltungen, Bundeswehr

Polizei, Zoll, Feuerwehr, Katastrophenschutz einschließlich des Technischen Hilfswerks

Beschäftigte in Justiz und Rechtspflege (Rechtsanwälte, Notare)

Deutsche Auslandsvertretungen

Deutsche politische Stiftungen oder Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in Deutschland (Bereiche Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge, Entwicklungszusammenarbeit, auswärtige Kultur- und Bildungspolitik)

Internationalen Organisationen

Wahlhelfer Beschäftigte in relevanter Position in Einrichtungen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur Diese Bereiche zählen zur kritischen Infrastruktur: Apothekenwesen

Pharmawirtschaft

Bestattungswesen

Ernährungswirtschaft

Wasser- und Energieversorgung

Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft

Transport- und Verkehrswesen

Informationstechnik und Telekommunikationswesen

Ambulante Suchtberatung

Medizinprodukteindustrie

medizinischer Großhandel für Medizinprodukte

Sanitätshäuser

Optiker

Hörgeräteakustiker Mitarbeitende in medizinischen Einrichtungen, Lebensmitteleinzelhandel und Kinderbetreuung Medizinische Labore

Arztpraxen

Krankenhäuser

Medizinische Versorgungszentren

Praxen von Psychotherapeuten

Supermärkte

Verbrauchermärkte

Discounter

Drogeriemärkte

Mitarbeitende von Tafeln

Mitarbeitende in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe

Mitarbeitende in Schulen Sonstige Personen mit deutlich erhöhtem Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus: Inhaftierte

Saisonarbeiter

Mitarbeitende in der fleischverabeitenden Industrie

Personal in Verteilzentren von Paketdiensten

Personal an Arbeitsplätzen, die nicht genügend mit Frischluft versorgt werden können, oder in denen das Abstandhalten schwierig oder unmöglich ist.

Eine allgemeine Lösung, wie in den Arztpraxen nun bei der Terminvergabe vorgegangen werde, gebe es nicht. "Das löst jede Praxis individuell", so Maurer. Er empfiehlt, sich auf den Webseiten der Praxen zu informieren. Einige würden dort Registrierungsformulare bereithalten. Um die Praxen nicht zu überfordern, bittet er ansonsten, dass sich die Menschen noch einige Tage gedulden, bevor sie telefonisch oder persönlich Kontakt zu ihren Ärztinnen und Ärzten aufnehmen.

Wann bekomme ich eine Corona-Impfung bei meinem Hausarzt?

Das lässt sich nicht genau sagen. "Die Belastung in den Praxen ist sehr unterschiedlich. Manche haben einen Gutteil ihrer Impfungen abgearbeitet, andere brechen fast zusammen", sagt Thomas Maurer. Das betreffe zum Beispiel einige Landarztpraxen, die schon mit der normalen Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten mehr als genug zu tun hätten. Hinzu komme, dass nun auch die Zweitimpfungen anstünden und organisiert werden müssten. "Es ist Geduld gefragt."

Zudem haben nicht überall alle Menschen der Prioritätsgruppen 1 und 2 bereits ein Corona-Vakzin erhalten. Sie sollen laut Gesundheitsministerium weiterhin vorrangig geimpft werden.

Arbeiten die Arztpraxen mit Wartelisten für die Corona-Impfungen?

Viele Arztpraxen nutzen laut Thomas Maurer Wartelisten, auf die sich die Menschen, die aktuell geimpft werden dürfen, setzen lassen können. In Maurers Praxis stehen dort nach seinen Angaben derzeit über 350 Personen.

Eine ähnlich lange Warteliste hat auch die Hörnpraxis in Kiel, wie Hausärztin Mirja Jentzen erzählt. "Wir kommen mit dem Impfen kaum nach." Noch seien in ihrer Praxis Menschen der Prioritätsgruppe 2 dran. Diese sind auch bei dem Kieler Hausarzt Dennis Kramkowski noch nicht durchgeimpft: "Wir haben eine lange Warteliste mit 500 bis 600 Leuten, mit der Prioritätsgruppe 3 wird die Liste immer länger."

Sowohl Kramkowski als auch Jentzen rechnen damit, dass es allein mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate dauert, die bisher registrierten Menschen zu immunisieren.

Kramkowski bittet seine Patientinnen und Patienten, von Nachfragen zum konkreten Termin abzusehen, wenn sie einmal auf der Warteliste stehen. "Sie sollten darauf warten, dass wir uns melden." Geplant werden können die Impf-Termine zudem nur kurzfristig, erklärt Maurer. "Wie viele Vakzin-Dosen wir bekommen, ist von Woche zu Woche unterschiedlich."

Kann ich mich für die Corona-Impfung auf Wartelisten mehrerer Arztpraxen setzen lassen?

Davon rät Thomas Maurer ab. "Das macht uns die Organisation noch schwieriger als ohnehin schon", so der Vorsitzende des Hausärzteverbands. Dennis Kramkowski hat dafür ein konkretes Beispiel: "Wir bekommen E-Mails, die wie Kettenbriefe formuliert sind. Die Menschen kommen teils aus Hamburg oder Niedersachsen und waren noch nie bei uns." Sie würden allerdings auch nicht auf die Warteliste gesetzt.

Wie werden die Impfdosen auf die Praxen verteilt?

Die Impfdosen können pro Ärztin oder Arzt bestellt werden. Sind in einer Praxis mehrere beschäftigt, können entsprechend mehr Vakzin-Dosen geordert werden.

Die verfügbaren Impfstoffmengen teile das Bundesgesundheitsministerium der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit, erklärt ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH). Im Anschluss werde heruntergerechnet, wie viel Impfstoff pro Bundesland zur Verfügung stehe und wie viel an die Ärztinnen und Ärzte gehen könne. Die KVSH informiere die Medizinerinnen und Mediziner wöchentlich über die maximal bestellbaren Vakzin-Mengen.

Welche Fachärzte dürfen impfen?

Laut KVSH sind aktuell rund 1300 Ärztinnen und Ärzte an der Impfkampagne beteiligt. Darunter sind auch Facharztpraxen. Die genaue Zahl konnte der Sprecher der KVSH zunächst nicht nennen. Grundsätzlich können Fachärztinnen und Fachärzte unabhängig ihrer Fachrichtung impfen, erklärt Thomas Maurer. "Wir sind froh über jeden, der impft", so der Vorsitzende des Hausärzteverbands.