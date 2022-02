Kiel

Zu Beginn der Corona-Impfungen in Apotheken gehen in Schleswig-Holstein nur wenige mit einem entsprechenden Angebot an den Start. Mit dabei sind unter anderem drei Apotheken in Kiel und vier aus dem Kreis Segeberg. Weitere zehn Apotheken verteilen sich über das Land (siehe Auflistung weiter unten). 

Es ist davon auszugehen, dass das Angebot in den kommenden Wochen wächst: Über 150 Apotheker aus Schleswig-Holstein wurden bereits geschult. Doch das allein reicht nicht aus, um Covid-19-Impfungen in den Apotheken anbieten zu können. Unter anderem müssen Räumlichkeiten fürs Impfen eingerichtet und eine Haftpflichtversicherung vorgehalten werden. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, müssen die Apotheken dies an die Apothekerkammer melden.

Das Angebot in Apotheken umfasst sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen und ist als Ergänzung zu den Impfangeboten in Arztpraxen und Impfzentren sowie den offenen Impfangeboten (aktuelle Termine hier im Überblick) gedacht. Die Zahl der Impfungen leiten die Apotheken künftig täglich an das Robert Koch-Institut weiter.

In unserer Übersicht erfahren Sie, welche Apotheken in Kiel und der Region Corona-Impfungen anbieten (Stand 8. Februar 2022).

Apotheken in Kiel: Hier bekommen Sie eine Corona-Impfung

Friesen Apotheke, Kronshagener Weg 17, 24114 Kiel. Kontakt: Telefon 0431/62427, E-Mail info@friesen-apotheke-kiel.de, Web www.friesen-apotheke-kiel.de

Condor-Apotheke, Eckener Platz 2, 24159 Kiel, Kontakt: Telefon 0431/361613, E-Mail info@condor-apotheke-kiel.de, Web www.condor-apotheke-kiel.de

Olympia Apotheke, Langenfelde 121, 24159 Kiel, Kontakt: 0431/3853080, E-Mail: olympia-apotheke@web.de, Web: www.olympia-apotheke-schilksee.de/

Apotheken im Kreis Segeberg: Hier gibt es eine Corona-Impfung

Neue Apotheke am Kirchenbleeck, Maienbeeck 3, 24576 Bad Bramstedt. Kontakt: Telefon 04192/3001, E-Mail: info@neue-apotheke-bad-bramstedt.de, Web www.neue-apotheke-bad-bramstedt.de/

Wald-Apotheke, Waldstraße 13-15, 23812 Wahlstedt, Kontakt: Telefon 04554/706 32, E-Mail apotheke@waldapotheke.com, Web: www.wald-team.com

Flottkamp-Apotheke Isabel Lück-Ternäben e.K., Flottkamp 124, 24568 Kaltenkirchen, Kontakt: Telefon 04191/1448, E-Mail info@flottkamp-apotheke.de, Web www.flottkamp-apotheke.de

easyApotheke Henstedt-Ulzburg, Gutenbergstr. 4, 24558 Henstedt-Ulzburg, Kontakt: 04193/9651711, E-Mail henstedt-ulzburg@easyapotheken.de, Web www.henstedt-ulzburg.easyapotheken.de/

Flensburgs Apotheken bieten Covid-19-Schutzimpfung an

Apotheke im Pluspunkt, Flensburger Straße 61, 24837 Schleswig, Kontakt: Telefon 04621 9777036, E-Mail apo-pluspunkt@gmx.de, Web www.apotheke-im-pluspunkt-app.com

Adler-Apotheke, Schmiedestraße 37, 24376 Kappeln, Kontakt: Telefon 04642/1064, E-Mail adler-apo-kappeln@t-online.de, Web www.adler-apotheke-kappeln.de

Nikolai-Apotheke, Südermarkt 12, 24937 Flensburg, Kontakt: Telefon 0461/150400, E-Mail info@nikolai-apo.de, web www.nikolai-apo.de

Löwen-Apotheke, Schleswiger Straße 130, 24941 Flensburg, Kontakt: Telefon 0461/98700, E-Mail team@loewenapotheke.net, Web www.loewen-apotheke-flensburg.de

Stern-Apotheke, Engelsbyerstr. 53-57, 24943 Flensburg, Kontakt: Telefon 0461/65677, E-Mail sternapoflens@t-online.de, Web www.stern-apotheke-flensburg.de

Weitere Apotheken in Schleswig-Holstein, die gegen Corona impfen

Einhorn-Rats-Apotheke, Markt 10-12, 25813 Husum, Kontakt: Telefon 04841/89450, E-Mail einhorn.rats.apotheke@gmail.com, Web www.einhorn-rats-apotheke-husum.de

St. Georg-Apotheke, Friedrichstraße 14, 25746 Heide, Kontakt: 0481/68170, E-Mail info@georghaus.de, Web www.st-georg-apotheke-heide.de/

Adler-Apotheke Marli/ Vorbeck, Marlistraße 112, 23566 Lübeck, Kontakt: Telefon 0451/38443315, E-Mail marli@adler-apotheke-luebeck.de, Web www.apo-rot-apotheke.de/apo-rot-apotheken/...

Erlenhof Apotheke, Pomonaring 2, 22926 Ahrensburg, Kontakt: Telefon 04102/7780500, E-Mail info@erlenhofapotheke-ahrensburg.de, Web www.erlenhofapotheke-ahrensburg.de/

Adler-Apotheke, Hagener Allee 16, 22926 Ahrensburg, Kontakt: Telefon 04102/52274, E-Mail service@adler-apotheke.de, Web www.adler-apotheke.de/

In Hamburg: Zum Start bieten neun Apotheken Impfungen an

Auch in Hamburg ist das Angebot, sich in Apotheken impfen zu lassen, überschaubar: Neun Betriebe hätten bisher die Zulassung zum Impfen, sagte der Präsident der Apothekerkammer Hamburg, Kai-Peter Siemsen. In knapp 20 Apotheken liefen noch die Vorbereitungen für eine Zulassung. Die Covid-19-Impfung ist die erste Impfung, die Apotheken bundesweit anbieten können.

Voraussetzung seien der Nachweis der nötigen Räumlichkeiten, eine Haftpflichtversicherung und Impf-Schulungen, sagte Siemsen. Rund 200 Mitarbeiter aus bis zu 150 Apotheken hätten sich bisher von der Kammer für das Impfen schulen lassen.