Eltern in Schleswig-Holstein können ihre kleinen Kinder schon in wenigen Tagen gegen das Coronavirus impfen lassen – doch was ist, wenn die den Pieks gar nicht wollen? Tut schließlich weh. Und wie können Familien damit umgehen, wenn Mama gegen die Spritze ist, Papa aber dafür? Expertinnen geben Rat.

Wie von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) angekündigt, beginnen die ersten Impfaktionen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Schleswig-Holstein ab Dienstag, 14. Dezember. Elf offene Angebote ohne vorherige Terminvergabe sind bis Sonnabend, 18. Dezember, vorgesehen.

Preetzer Ärztin rät Eltern: Eigene Impf-Skepsis überprüfen

Manche Kinder haben Angst vor Spritzen, andere schnappen Gerüchte über Corona-Impfungen auf, die gar nicht stimmen. Wenn der Nachwuchs sich gegen den Pieks sperrt, kann das unterschiedliche Gründe haben. Anja Walczak, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit eigener Praxis in Preetz, sagt dazu: „An der Haltung der Eltern lässt sich die Haltung der Kinder ablesen.“

Im Alter zwischen fünf und elf Jahren sei die Fähigkeit zur eigenen Meinungsbildung noch nicht so weit ausgebildet. Deshalb rät sie Eltern von skeptischem Nachwuchs, „die eigene Skepsis zu überprüfen. Je klarer Mütter und Väter gegenüber ihren Kindern sind, desto leichter können sie sie ermutigen“, sagt Walczak.

Wichtig ihr zufolge: „Die Folgen der Impfung positiv beschreiben.“ Ab fünf Jahren sei es den Kleinen durchaus vermittelbar, dass die Spritze ihnen helfe, nicht krank zu werden und sie dadurch auch weiter in den Kindergarten oder die Grundschule gehen können – wie ihre Freunde und Spielkameraden.

Kinder beim Impfen nicht körperlich zwingen und festhalten

Selbst der gesellschaftliche Aspekt könne ein Argument sein. Etwas für die Gemeinschaft zu tun, sei schließlich auch positiv. Eltern sollten ihre Mädchen und Jungen in jedem Fall aktiv vorbereiten. Zum Beispiel sei es eine Möglichkeit, schon einmal den Impfpass hervorzuholen.

Anhand der Aufkleber darin können sie darüber sprechen, welche Impfungen die Kleinen schon bekommen haben. „So ließe sich das Thema übrigens auch schulisch begleiten“, sagt Anja Walczak.

Komme es dennoch zu Widerstand, sollte das nicht gleich zum Verzicht auf die Spritze führen. „Ein aufgeschlagenes Knie reinige ich ja auch, weil es sein muss – und obwohl es wehtut“, führt die Ärztin an. Gleichzeitig können Eltern aber vermitteln, ihrem Kind beizustehen: „Ich bin bei dir und halte deine Hand.“ Es hingegen körperlich zu zwingen und festzuhalten, sei die schlechteste Option.

Keine Diskussionen im Beisein des Kindes

Wenn Mutter und Vater unterschiedlicher Meinung sind, ob überhaupt geimpft werden soll, müssen beide das der Expertin zufolge diszipliniert austragen. „Sie sollten das nicht in Anwesenheit der Kinder diskutieren.“ Sie empfiehlt, die Bedürfnisse des Kindes in den Vordergrund zu stellen – es etwa vor einer Covid-Erkrankung zu bewahren.

In jedem Fall dürfe die soziale Teilhabe der Kleinen nicht noch weiter gefährdet werden, als es durch die Pandemie ohnehin schon der Fall sei. Die Impfung könne dabei helfen, Kontakte zu anderen sicherer zu machen – etwa zu Großeltern.

Irene Johns, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Schleswig-Holstein, wirbt dafür, den Nachwuchs einzubeziehen. „In der Familie sollte für jedes Kind überlegt werden, ob eine Impfung gewünscht ist oder nicht. Das Kind sollte seinem Alters- und Entwicklungsstand entsprechend an diesen Überlegungen beteiligt werden.“

Sollten Eltern sich unsicher sein, könnten sie sich Rat beim Kinderarzt holen. „Und was wir als Erwachsene für die Kinder tun können: Alle, die noch nicht geimpft sind, bei denen medizinisch aber nichts dagegenspricht, sollten sich unbedingt jetzt noch impfen lassen“, so Irene Johns.

Zunächst elf offene Impf-Termine in Schleswig-Holstein

Nicht nur Praxen impfen, auch das Land hält verschiedene Angebote vor. Termine können ab Donnerstag, 16. Dezember, auf www.impfen-sh.de gebucht werden. Vorher starten bereits offene Familienimpfungen ohne Anmeldung:

Dienstag, 14. Dezember, im Einkaufszentrum Schenefeld am Kiebitzweg 2 von 9.30 bis 16.30 Uhr und im Citti-Park Lübeck (Kinderhort) am Herrenholz 14 von 8.30 bis 17.30 Uhr.

Mittwoch, 15. Dezember, im Citti-Park Flensburg (Ärztezentrum) am Langberger Weg 4 von 9.30 bis 17 Uhr und im Einkaufszentrum Ohlandpark am Kisdorfer Weg 13 in Kaltenkirchen von 9 bis 17 Uhr.

Donnerstag, 16. Dezember, erneut im Ohlandpark und im Freizeitbad Tarp an der Walter-Saxen-Straße 500 von 10 bis 17 Uhr.

Freitag, 17. Dezember, im Citti-Park Kiel am Mühlendamm 1 von 10 bis 16 Uhr und im Testzentrum Nortorf an der Poststraße 8 von 9.30 bis 17 Uhr und in der Praxis Luv & Lee im Westküstenklinikum Brunsbüttel an der Delbrückstraße 2 von 13 bis 15 Uhr.

Sonnabend, 18. Dezember, im Schloss Bad Bramstedt am Bleeck 16 von 9.30 bis 17 Uhr und in der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule Barsbüttel am Soltausredder 28 von 9.30 bis 16.30 Uhr.