Kiel

Grünes Licht für den Piks durch Apotheker, Zahn- und Tierärzte: Seit Dienstag ist die dazu angepasste Impfverordnung in Kraft. Bis die ersten Menschen in Schleswig-Holstein sich in einer der rund 600 Apotheken im Land einen Corona-Impfstoff spritzen lassen können, werden voraussichtlich aber noch gut zwei Wochen vergehen. Das berichtete auf Anfrage Kai Christiansen, Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein: „Aber die Vorbereitungen laufen, das Interesse seitens der Apotheker ist da.“ Auch die Zahnärzte im Land bereiten sich vor, heißt es von der Zahnärztekammer. Von den Tierärzten hingegen kommt eine deutlich skeptischere Ansage: „Die Praxen haben alle Personalmangel. Es gibt relativ wenige Tierärzte, die impfen wollen“, sagt die Präsidentin der Tierärztekammer Schleswig-Holstein, Evelin Stampa.

Apotheker, Zahn- und Tierärzte in Schleswig-Holstein müssen das Impfen erst lernen

Einer der Gründe für die Verzögerung: Die Verordnung verlangt den Nachweis einer Impf-Schulung. Diese müssen alle absolvieren – Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte. Erste, speziell für die Corona-Impfung entwickelte Seminare für Apotheker und Zahnärzte laufen am 22. Januar 2022 in Kiel und Bad Segeberg an. An bislang drei Wochenend-Terminen im Pharmazeutischen Institut der Kieler Universität können bis Anfang Februar laut Apothekerkammer-Präsident Christiansen insgesamt 300 Apothekerinnen und Apotheker in Theorie und Praxis geschult werden: „Damit könnte jede zweite Apotheke anschließend Impfstoff bestellen und den Menschen ein Impfangebot machen“, so Christiansen. Dies sei zumindest sein Ziel. Er selbst führt zwei Apotheken in Steinbergkirche und Gelting im Kreis Schleswig-Flensburg und wird nach eigenen Angaben an einer der Fortbildungen teilnehmen. Wo er den Corona-Impfschutz anbieten wird? „Da spreche ich mich auch mit den Ärzten vor Ort ab.“

Dürfen Apotheker nur in ihren Betriebsräumen impfen? Land klärt Details

Doch es gibt noch Fragen in der Vorbereitung. Christiansen nennt eine: „Wird überhaupt genügend Impfstoff auch von Biontech zur Verfügung stehen?“ Die Apothekerkammer verweist zudem auf einen „gewissen Dissens“ mit dem Land in Bezug auf die Räumlichkeiten, in denen Impfberatung, der eigentliche Piks und die kurze Beobachtungsphase im Anschluss stattfinden können. Apotheker Christiansen erläutert: „Es gibt Differenzen mit der Apothekenaufsicht. Darf ein Apotheker nur in der Apotheke selbst impfen oder auch in anderen Räumen? Wir warten auf das „Go“ des Landes.“ Apotheken hätten unterschiedliche räumliche Voraussetzungen, um die Impfungen vom täglichen Publikumsverkehr getrennt vornehmen zu können. Auch von dieser Regelung hänge es ab, wie viele Apotheken tatsächlich an der Impfkampagne des Landes teilnehmen können. Hier kündigt der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel, Marius Livschütz, eine „einfache und unbürokratische Lösung“ an. Die Details seien in Arbeit. Und: „Auf beiden Seiten herrscht großes Interesse.“

Grundsätzlich gibt sich Apothekerkammer-Präsident Kai Christiansen darum optimistisch, mit einem eigenen, niedrigschwelligen und terminlosen Impfangebot in den Apotheken „ganz andere Personenkreise zu erreichen“. Gerade in strukturschwachen Gegenden auf dem Land, wo nicht flächendeckend Arztpraxen zur Verfügung stehen, könnten Apotheken laut Christiansen eine Lücke schließen. Er kündigt an: „Ende Januar, Anfang Februar werden die ersten Apotheken impfen.“

Zahnärzte können sich in Bad Segeberg schulen lassen

Auch die Zahnärztekammer Schleswig-Holstein steht in den Startlöchern für eigene Corona-Schutzimpfungen. Nach Angaben von Kammer-Sprecher Christopher Voges sollten die rund 1600 niedergelassenen Zahnärzte am Dienstag per Newsletter über die Bedingungen informiert werden. Die Ärztekammer im Norden bereitet demnach zurzeit ein Schulungsangebot über Theorie und Praxis für die Zahnärzte vor. Laut Voges starten diese Seminare bei der Kammer in Bad Segeberg. Zu zwei Wochenendterminen, 22. und 29. Januar 2022, sind Anmeldungen möglich. Weitere Kurse seien für Februar und März geplant. Wie hoch das Interesse der niedergelassenen Zahnärzte an dem Angebot eigener Corona-Schutzimpfungen ist, darüber konnte Voges am Dienstag keine mit belastbaren Zahlen untermauerte Einschätzung abgeben.

Nur wenige Tierärzte wollen mitmachen

Eindeutig skeptisch ist die Stimmung bei den Tierärzten in Schleswig-Holstein, wenn man deren Kammer-Präsidentin Evelin Stampa fragt. Sie betont, das Interesse sei gering. Einige wenige hätten zwar Lust, in ihren Praxen Covid-Impfungen anzubieten. Doch laut Stampa können Veterinäre derzeit auch nach erfolgter Covid-19-Impfschulung und einer zweistündigen Mitarbeit in einem Impfzentrum keine eigenen Covid-Impfungen in ihren Tierarztpraxen anbieten, sondern nur in einem Impfzentrum oder einem mobilen Impf-Team. Der Grund dafür seien Unklarheiten in der Haftungsfrage: „Die Haftpflichtversicherung zahlt für Schäden an Tieren, aber die Haftpflicht muss auch für Impfschäden an Menschen abgedeckt werden“, so Stampa. Für sich und ihre eigene Tierarztpraxis in Mittelangeln im Kreis Schleswig-Flensburg hat die Präsidentin der Tierärztekammer längst entschieden: „Ich werde auf gar keinen Fall Impfungen anbieten.“

Zurückhaltend positiv äußert sich indes die Kassenärztliche Vereinigung (KVSH) zur neuen Impfverordnung: „Wir halten Impfen grundsätzlich für eine originär ärztliche Aufgabe“, so KVSH-Sprecher Nikolaus Schmidt, „begrüßen aber ebenso jeden Schritt, der den Weg aus dieser Pandemie beschleunigt. Dies schließt auch das Covid-Impfen durch andere Ärzte und Apotheker ein, sofern alle Voraussetzungen inklusive Notfallbehandlungen durch diese Berufsgruppen abgedeckt sind.“