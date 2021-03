Riesiges Interesse an den neuen Corona-Impfterminen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca in Schleswig-Holstein: Pünktlich zum Start der Vergabe am Dienstag um 17 Uhr haben tausende Menschen das Internetportal www.impfen-sh.de aufgerufen, um einen der 200.000 Termine zu ergattern. Einige mussten viel Zeit in der Warteschleife verbringen.