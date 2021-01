Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Empfehlung zur Corona-Impfung aktualisiert. Die Prioritätenliste umfasst sechs Gruppen und beschreibt detaillierter als die Ursprungsfassung, wo Menschen mit Vorerkrankungen und dem Down-Syndrom eingeordnet werden. Auch die Situation der Schwangeren wird beleuchtet.

Die Stiko stuft die beiden verfügbaren Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna als gleichwertig ein, was die Wirksamkeit und Sicherheit betrifft. Für beide Impfungen sollte aber das gleiche Produkt genutzt werden. Die zweite Impfdosis solle beim Biontech-Impfstoff nach 21 bis 42 Tagen erfolgen und beim Moderna-Impfstoff nach 28 bis 42 Tagen. Was ist, wenn der zweite Termin nicht eingehalten werden kann? Dann, so die Empfehlung, soll die zweite Impfung schnellstmöglich gegeben werden. Die Impfserie müsse aber nicht neu gestartet werden.

Genaue Monatsangaben für die Impfung bleiben schwierig

Außerdem gibt die Stiko eine detaillierte Empfehlung für die Abfolge der Impfungen. Die Prioritätenliste könne allerdings nicht jeden Einzelfall abdecken, wird betont. Neue Erkenntnisse über Risiken für schwere Erkrankungen würden fortlaufend bewertet und die Priorisierung wenn nötig angepasst. Ohnehin gelte die Priorisierungsliste nur so lange, bis es genügend Impfstoff gebe.

In welchem Monat die einzelnen Gruppen mit der Impfung an der Reihe sein werden, kann die Kommission noch nicht sagen. „Zu welchem Zeitpunkt von einer Stufe zur nächsten gewechselt werden kann, soll lokal entschieden werden und richtet sich nach der Verfügbarkeit der Impfstoffe“, heißt es in der Empfehlung.

Auf Grundlage von Studien wurden Personen mit Vorerkrankungen drei unterschiedlichen Prioritätsstufen zugeordnet. Ausschlaggebend dafür war, inwieweit ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko im Vergleich zu Personen unterschiedlicher Altersgruppen ohne Vorerkrankungen besteht.

In der zweithöchsten Stufe wurden Menschen mit einer Demenz oder geistigen Behinderung eingestuft – allerdings nur, wenn sie in einer Einrichtung leben. Personen mit einem Down-Syndrom gehören dagegen immer zur Prioritätsstufe 2. Die Begründung: „Ihr Mortalitätsrisiko ist höher als das von Personen mit anderen Vorerkrankungen und ist dem von Personen im Alter von 75 bis 79 Jahren ähnlich.“

Menschen mit Vorerkrankungen werden beim Impftermin priorisiert

Zu der Prioritätsstufe 3 gehören Personen mit folgenden Vorerkrankungen: Organtransplantation, Fettleibigkeit (mit einem Body-Maß-Index über 30) und chronische Nierenerkrankungen.

In der Prioritätsstufe 4 sollen deutlich mehr Menschen mit Vorerkrankungen einen Anspruch auf eine Impfung haben. Das sind folgende Vorerkrankungen: chronische Lebererkrankung, Immunkompromittierung (herabgesetztes Immunsystem, etwa nach Bestrahlung, Chemotherapie), Diabetes, Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern, HIV-Infektion, Koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Erkrankungen an den Blutgefäßen im Gehirn wie Schlaganfall/Hirnblutung, Autoimmunerkrankungen, COPD, Krebserkrankungen, chronischer Bluthochdruck, rheumatologische Erkrankungen, Asthma.

Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen haben laut Stiko im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung häufiger einen schweren Covid-19-Verlauf. Zu den Krankheitsbildern mit einem erhöhten Risiko gehören schwere Depressionen, Schizophrenien und bipolare Störungen. Personen mit diesen Erkrankungen wurden deshalb der Prioritätsstufe 4 zugeordnet.

Impfung in der Schwangerschaft wird nicht generell empfohlen

Zu Impfungen mit den mRNA-Impfstoffen in der Schwangerschaft und Stillzeit gibt es aktuell keine Daten. In den Zulassungsstudien wurden weder Kinder noch Schwangere einbezogen. Eine generelle Impfung in der Schwangerschaft empfiehlt die Stiko deshalb derzeit nicht. Sollte eine Schwangere unwissentlich geimpft werden, sei dies jedoch keine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch. Schwangeren, die aufgrund einer Vorerkrankungen ein hohes Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung habe, könne nach einer Nutzen-Risiko-Abwägung und ausführlicher Aufklärung eine Impfung angeboten werden.

Zu einer Impfung in der Stillzeit heißt es: „Die Stiko hält es für unwahrscheinlich, dass eine Impfung der Mutter in der Stillzeit ein Risiko für den Säugling darstellt.“

Schwangere und Frauen im Wochenbett, die an Covid-19 erkrankt waren, zeigten laut einer Auswertung von 77 Beobachtungsstudien häufiger einen schweren Verlauf. Schwangere Frauen mit Covid-19 hatten außerdem häufiger Frühgeburten. Um Schwangere und die Ungeborenen besser zu schützen, haben ihre engen Kontaktpersonen in der Prioritätsstufe 3 einen Anspruch auf Impfung.

Es gibt die Möglichkeit, dass die Stufe 3 und 4 um weitere Personen erweitert wird. Die Stiko betont: „Es obliegt den für die Umsetzung der Impfung Verantwortlichen, einzelne Personen oder Gruppen, die nicht explizit genannt sind, in die Priorisierungskategorien einzuordnen.“ Dies betreffe zum Beispiel Personen mit seltenen, schweren Vorerkrankungen, für die ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe zwar noch nicht belegt, aber wahrscheinlich ist.