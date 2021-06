Corona-Impfungen: Praxis Fieber in Schönkirchen ist am Limit

Schönkirchen

Ein Montagmorgen in der Hausarztpraxis am Pahlblöken, das bedeutet Stress für alle. Auch für die beiden Medizinischen Fachangestellten Susanne Schüler und Maike Preuß am Empfangstresen. Noch bevor ihr Arbeitstag richtig beginnt, stehen die ersten Patienten vor der verschlossenen Tür Schlange. Auch das Telefon klingelt bereits. Die Arzthelferinnen stellen es stumm, damit der Klingelton nicht permanent in der gesamten Praxis zu hören ist.

Auch Dr. Christian Fieber ist früh da. Seine Frau Brit startet etwas später, sie bringt morgens die Kinder noch in die Kita und zur Schule. „Heute Morgen warten auf uns viele Patienten, davon sieben ohne Termin. Die kommen telefonisch nicht durch und gehen direkt in die Praxis“, erklärt er und unterschreibt schnell ein paar Rezepte, die auf der Stirnseite des Tresens parat liegen. Seit die Hausarztpraxis in die bundesweite Impfkampagne mit eingebunden ist, glühen die Leitungen. Das rote Lämpchen auf den Telefonen von Susanne Schüler und Maike Preuß, das die Anrufe anzeigt, blinkt dauerhaft.

„Sie wollen kein Astrazeneca?“, fragt Maike Preuß in den Telefonhörer. „Dann kann ich Ihnen gar keinen Termin geben. Wir haben im Moment nur Astrazeneca.“ Stille. „Wir wissen nicht, wann wir Biontech kriegen.“ Maike Preuß hört dem Patienten geduldig zu. Am Tresen wartet bereits der nächste auf sie. „Es nützt ja nichts. Irgendwann ist jeder dran“, beendet Maike Preuß mit einem kleinen Seufzer das Gespräch. So oder ähnlich verlaufen zahlreiche Telefonate an diesem Vormittag.

Mitarbeiter träumen nachts von Corona-Impfungen

„Die meisten Leute wollen kein Astrazeneca, aber eine Impfung“, erzählt Susanne Schüler. Immer wieder müssen beide Patienten und Patientinnen vertrösten, auch weil Impftermine in der Schönkirchener Praxis bereits bis in den August hinein vergeben sind. „Das Thema Corona hört nie auf“, sagt Susanne Schüler, die ihre gute Laune trotz allem nicht verliert. „Es verfolgt mich bis nach Hause. Nachts träume ich von den Impfungen.“

Viel Geduld brauchen die akut Erkrankten. Denn ihre Versorgung fällt dem Ärzteteam durch die Einführung der Impfkampagne doppelt schwer. Eine Patientin steht bereits seit zwei Stunden draußen vor der Praxistür und braucht eine Krankmeldung. Sie ist Angestellte einer Kita. „Mir ist ein bisschen schwindelig und übel“, sagt sie und lehnt sich an die Hauswand. Doch sie wartet tapfer. „Es nützt ja nichts. Was soll ich denn machen?“

Drinnen am Tresen kann Eyyup Yankin aus Kiel seine Enttäuschung kaum fassen. Für seine schwerkranke Frau hatte er auf eine schnelle Impfung mit dem Biontech-Impfstoff beim Arzt seines Vertrauens gehofft. Und erfährt gerade die bittere Wahrheit. „Das ist ärgerlich. Der Gesundheitsminister verspricht anderes, wenn er sagt, dass mehr als eine Million Biontech-Impfstoffe in die Hausarztpraxen geliefert würden. Wo sind die denn?“ empört sich Eyyup Yankin. Er werde es jetzt auf Anraten der Praxis in den Impfzentren versuchen.

Hausärzte am Rand der Verzweiflung

Für die beiden Ärzte Brit und Christian Fieber ist das Dilemma mit den Impfstofflieferungen und der Terminvergabe groß. „Die fehlende Planbarkeit treibt einen an den Rand der Verzweiflung, weil wir immer wieder von vorne beginnen müssen“, sagt Dr. Brit Fieber. Denn wie viele Mengen von welchem Impfstoff wöchentlich tatsächlich geliefert werden, erfahren die Ärzte erst, wenn sie die Dosen in der Hand halten.

Stimmen Planung und Lieferung nicht überein, heißt es handeln: Vereinbarte Termine müssen verschoben oder Patienten spontan in die Praxis bestellt werden, oft auch außerhalb der Sprechstunden. „Unsere Arzthelferinnen telefonieren selbst in ihrer Freizeit und machen einen super Job. Trotzdem kommen Anrufer während der Sprechzeiten kaum durch. Das Nachsehen hat der Patient“, ärgert sich Christian Fieber.

Brit und Christian Fieber würden sich mehr vorausschauendes Handeln von der Politik wünschen. „Bevor die Politik Entscheidungen umsetzt und verkündet, sollte sie überlegen, was das für die ausführenden Praxen bedeutet“, meint Brit Fieber. Einen kleinen Schritt in die richtige Richtung habe Gesundheitsminister Spahn nach Ansicht der Ärzte getan, als er die Auflösung der Priorisierung für den 7. Juni versprach. „Er hat auch gesagt, dass es nicht bedeutet, dass jetzt jeder sofort geimpft werden kann. Sondern dass es den Sommer dauern wird, bis man drankommt“, so Christian Fieber.

"Der normale Patient bleibt auf der Strecke"

In der vierten und fünften Ferienwoche bleibt die Praxis wegen Urlaubs geschlossen, bis dahin gibt es keine Termine für neue Patienten. „Danach geht es weiter. Aber die Situation wird sich zunehmend verschärfen. Denn wir bekommen ja nicht mehr Impfstoff“, sagt Brit Fieber. Sie rät Patienten, sich für eine Entlastung bei der Terminvereinbarung online mit der Praxis in Verbindung zu setzen.

Das Team der Hausarztpraxis erhofft sich zukünftig mehr Verständnis von Patienten, die auf den langersehnten Impfstoff warten müssen. Und es hofft auf eine allgemeine Entspannung der Corona-Lage im Herbst. Dann wird Christian Fieber wohl endlich ruhiger schlafen können und Brit Fieber weniger gehetzt durch die Praxis laufen.

Auch die Arzthelferinnen könnten sich an ihrem Job wieder erfreuen. „Momentan ist das nicht mehr der Beruf, den ich gelernt habe“, sagt Maike Preuß, während sie sich zwischen zwei Telefonaten einen eiligen Bissen von ihrem Brötchen aus der Schublade gönnt. Auch Susanne Schüler ist frustriert, denn ihre Mittagspause fällt wieder kürzer aus. „Die mit dem niedrigsten Lohnzettel müssen alles ausbaden. Und der normale Patient bleibt auf der Strecke.“