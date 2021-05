Boostedt

Das Gelände ist riesig. Elf langgestreckte Häuser stehen auf dem weitläufigen Areal. 500 Flüchtlinge leben hier derzeit. 2014 mietete das Land die Liegenschaft der Bundeswehr an. Seitdem ist sie für viele Menschen aus Krisengebieten ein erstes Zuhause. Delf Stummeyer (50) empfängt uns gut gelaunt. Der Mann ist Jurist und Abteilungsleiter des Landesamts für Zuwanderung und Flüchtlinge in Neumünster. Und er ist so etwas wie das wandelnde Lexikon der vier Einrichtungen in Schleswig-Holstein. Taucht irgendwo ein Problem auf, ist er der Erste, der angerufen wird. Neben Boostedt hat er als Corona-Beauftragter die Landesunterkünfte in Segeberg mit knapp 200 sowie in Rendsburg und in Neumünster mit je knapp 400 Flüchtlingen im Blick.

Angst, dass wir das Virus mit in die Unterkunft bringen könnten, hat er nicht. „Hier sind rund 65 Prozent der Erwachsenen zumindest einmal geimpft“, sagt er. Schleswig-Holstein sei damit absoluter Spitzenreiter. Niedersachsen etwa hätte nach seiner Information eine Impfquote in den Flüchtlingsunterkünften von 20 Prozent.

Kaum traten die ersten Corona-Fälle im chinesischen Wuhan auf, wurde im Norden schon eine Task-Force gegründet. Im Februar 2020 stand das erste Konzept. „Wir sind da sehr strikt“, sagt Delf Stummeyer. „Aber die Erfahrung gibt uns recht.“ Wer neu in eine der Einrichtungen kommt oder Verdachtssymptome hat, wird getestet und isoliert. Und das komplette 14 Tage mit einem Test am Ende. „Das Robert-Koch-Institut sieht das anders“, sagt er. „Nach deren Empfehlungen kann man nach einer Einreise mit einem negativen Test nach fünf Tagen die Quarantäne beenden. Wir wollen aber sichergehen.“

In einem der langen Gebäude treffen wir zwei Bewohner, die über ihre Impferfahrungen sprechen wollen. Flüchtlinge gehören zur Prioritätsgruppe 2 und können deshalb seit dem 9. März geimpft werden. Einer von denen, die das Angebot dankend angenommen haben, ist Yawar Asaad Salaee. Der 50-Jährige stammt aus dem Irak und ist mit seiner Frau und seinen fünf fast erwachsenen Kindern nach Deutschland gekommen. „Davor waren wir fünf Jahre als Flüchtlinge in Bulgarien. Im Camp hatten wir alle zusammen nur einen Raum“, sagt er auf Englisch. „Es war dreckig, es gab kein Essen, keine Hilfe, keinen Job.“ Hier arbeitet er für das Rote Kreuz, hilft, wo er kann. „Es ist hier das Paradies.“ Als es um die Impfungen ging, habe er nicht lange gezögert. „It‘s good for us“, sagt er. Verimpft wird in Boostedt Biontech. „Ich würde aber auch alles andere nehmen.“

Seit den ersten Impfungen steigt die Nachfrage an

Ohne zu zögern hat sich auch Mustafa Almadi (36) aus Palästina impfen lassen. Stolz präsentiert er sein gelbes Impfbuch. Viele Menschen hätten Angst, sagt er auf Arabisch, was Yawar Asaad Salaee übersetzt. Er wurde von den anderen Bewohnern befragt, wie es ihm nach der Impfung ginge. Aber als alle gesehen haben: Ist gar nicht so schlimm, fanden sich immer mehr auf der Krankenstation zum Impfen ein.

Nach einem kleinen Fußmarsch treffen wir die Ärztin Dr. Levke Sonntag (52). Als sie uns sieht, stöhnt sie ein wenig. „Es ist hier heute sehr, sehr hektisch“, sagt sie und hat dann aber doch kurz Zeit. Ursprünglich hat sie in einem Krankenhaus gearbeitet. Nachdem sie 2015 nebenbei bei der medizinischen Versorgung der vielen Flüchtlinge in einer Turnhalle in Neumünster geholfen hatte, blieb sie. Seitdem arbeitet sie für die Notarzt-Börse und findet hier Erfüllung. Auch wenn der Job alles andere als leicht ist.

Unter den Flüchtlingen kursieren viele Gerüchte ums Impfen

„Es ist viel, viel Aufklärungsarbeit nötig“, sagt sie und erzählt von den vielen Gerüchten, die sich ums Impfen ranken. „Das ist aber in der deutschen Bevölkerung nicht anders.“ Einige befürchten, ihnen wachse nach der Impfung eine zweite Nase. Andere denken, Bill Gates pflanze ihnen auf diesem Wege einen Chip ein. Wieder andere glauben, dass sie anschließend keine Kinder mehr bekommen können oder abgeschoben werden. Doch meist kann sie die Menschen überzeugen.

Erneut an der frischen Luft, erreicht Delf Stummeyer ein Anruf. Eine Bewohnerin, die sich bereits im Quarantäne- und Ankunftshaus N44 befindet, ist nach Ende der 14 Tage positiv getestet worden. Es gab keinerlei Symptome. In Windeseile organisiert der gebürtige Eutiner eine Verlegung ins Isolationshaus am Rande des Geländes. Ihr Mann kommt gleich mit. „Das zeigt wieder, wie wichtig die volle Ausnutzung der Zeitspanne ist“, sagt er. Erst im März gab es 30 Corona-Fälle hier in Boostedt. „Doch zum Glück konnten wir die Situation durch konsequente Isolierung schnell in den Griff bekommen.“

Das Quarantänehaus wird streng bewacht

Das Quarantänehaus ist eingezäunt. Zwei Wachen sind an den Ein- und Ausgängen postiert. „So gehen wir auf Nummer sicher, dass die Bewohner nicht die übrige Bevölkerung gefährden.“ In Boostedt ist die Frau derzeit der einzige Corona-Fall. In Segeberg gibt es ebenfalls einen, in Neumünster zwölf, in Rendsburg keinen.

Auf dem Weg übers Gelände fällt auf, wie entspannt und freundlich die Atmosphäre ist. Jeder wird herzlich gegrüßt. Ein kleiner Junge läuft grinsend mit einer frisch gefädelten Kette aus Gänseblümchen vorbei. Die Mitarbeiter sprechen durchweg von „Damen und Herren“, wenn sie über die Bewohner reden. Wir treffen Mustafa Almadi aus Palästina wieder, der uns sein Einzelzimmer im Gebäude P7 zeigen möchte. Jetzt ist auch das Bett gemacht. Er erzählt, wie froh er ist, hier zu sein und einen Raum für sich allein zu haben. Mithilfe von Youtube lernt er Deutsch. „Dankeschön“ kann er schon. „Noch eine Minute“ auch. Sein Bett hat er sich so hingestellt, dass er beim Aufwachen in den Himmel schauen kann. So frei wie die Wolken zu sein, davon träumt er.