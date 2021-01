Ihre demenzkranke Mutter in einem Impfzentrum - für Andrea Rudolph aus Altenholz eine schreckliche Vorstellung. Doch ihr bleibt nichts anderes übrig, denn obwohl die alte Dame zur Hochrisikogruppe gehört, kommt das Impfteam nicht in den ersten Stock des Kurt-Engert-Hauses in Kiel-Holtenau, wo sie wohnt.