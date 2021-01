Dennis Kramkowski ist Allgemeinmediziner und HNO-Arzt und behandelt normalerweise Patienten in einer Gemeinschaftspraxis in Friedrichsort. Seit vergangenen Montag ist auch ärztlicher Leiter des Kieler Impfzentrums am Schwedenkai – und macht Hoffnung auf eine dritte Impflinie ab dem 25. Januar 2021.