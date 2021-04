Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte am Montag, die bisherige Impfpriorisierung bereits im Juni aufheben zu wollen. Gilt dies auch für Schleswig-Holstein? Und welche Rechte werden Menschen nach verabreichter Impfung erhalten? Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) wollen am frühen Dienstagabend gemeinsam vor die Presse treten und das weitere Vorgehen erläutern.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte bereits rasche Impfangebote für alle Lehrer in Schleswig-Holstein gefordert. "Bevor über eine allgemeine Aufhebung der Priorisierung beim Impfen entschieden wird, sind die Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und Beruflichen Schulen dran", sagte die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke am Montag. Lehrer stünden täglich in kleinen Klassenräumen mit vielen Kindern oder Jugendlichen vor einem großen Ansteckungsrisiko. Bisher erhalten in Schleswig-Holstein nur Beschäftigte in den Kitas sowie Lehrer an Grundschulen und Förderzentren ein Impfangebot.

Hausärzte dürfen Menschen ab 60 Jahre gegen Corona impfen

Schleswig-Holsteins Hausärzte dürfen ab sofort auch Menschen zwischen 60 und 69 Jahren mit dem Präparat von Astrazeneca impfen. Es dürfen dort jedoch keine Menschen über 70 Jahren oder mit schweren Vorerkrankungen dringlicher eine Corona-Schutzimpfung benötigen, teilte die Landesregierung ebenfalls am Montag mit. Praxen mit sinkender Nachfrage von Menschen aus beiden ersten Prioritätengruppen soll ein fließender Übergang auf jüngere Gruppen ermöglicht werden.

Patienten sollen sich nicht aktiv um Termine bemühen, sondern allenfalls für eine Impfung registrieren, um eine Überlastung durch viele Anrufe bei den Ärzten und dem medizinischen Personal zu vermeiden. Laut Ministerium nehmen an den Corona-Schutzimpfungen rund 1500 Praxen in Schleswig-Holstein Teil. Dort wurden bislang mehr als 110.000 Impfungen durchgeführt.