Kiel

Obwohl die Ständige Impfkommission (Stiko) nicht empfiehlt, Jugendliche unter 18 Jahren gegen das Coronavirus zu impfen, kommen nach den Ferien Impfteams in die Schulen Schleswig-Holsteins. Mit der Entscheidung sorgt Bildungsministerin Karin Prien (CDU) nicht nur für Kritik unter Elternvertretern, sondern auch für viele offene Fragen. Mütter und Väter sind nun gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Allerdings können viele Jugendliche rechtlich selbst entscheiden, ob sie geimpft werden wollen.

Was ist die Position der Stiko?

Die Europäische Arzneimittelbehörde hat den Impfstoff von Biontech zwar für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren zugelassen, eine Empfehlung der Stiko für diese Altersgruppe besteht jedoch nur eingeschränkt. Sie betrifft Kinder und Jugendliche, die bestimmte Vorerkrankungen haben, im Umfeld von gefährdeten Personen leben, die sich nicht selbst schützen können, oder beispielsweise einen Beruf lernen, in dem sie sich leichter mit dem Coronavirus anstecken können.

Weshalb wird die Impfung nicht allen empfohlen?

Die Stiko spricht von einer Risiko-Nutzen-Analyse. „Zur Sicherheit der Impfung bei Kindern gibt es bislang noch zu wenig Daten und Erfahrungen“, teilt sie mit. Gleichzeitig wird der Nutzen als gering eingeschätzt: „Wenn sich Kinder und Jugendliche ohne Vorerkrankungen infizieren, ist der Covid-19-Krankheitsverlauf meist mild oder sogar asymptomatisch.“

Wann sind belastbare Daten zur Wirkung von Corona-Impfungen bei Jugendlichen zu erwarten?

Die Stiko wartet derzeit auf Daten aus den USA, wo die Altersgruppe seit Mitte Mai in großem Umfang geimpft wird, sagte Kommissionsmitglied Prof. Fred Zepp zuletzt im ZDF. Es sei dort zu dreistelligen Zahlen von Herzmuskelerkrankungen gekommen. Die jungen Patienten mussten Zepp zufolge im Krankenhaus behandelt werden. Er rechnet in zwei bis drei Wochen, wenn auch die Zweitimpfungen abgeschlossen sind, mit konkreteren Erkenntnissen.

Bei welchen Vorerkrankungen ist eine Impfung für Kinder sinnvoll?

Die Stiko nennt zwölf Krankheiten, bei denen sie das Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs als erhöht einschätzt. Darunter Adipositas, Immunerkrankungen, Herzfehler, chronische Nieren- und neurologische Erkrankungen, Tumore, Trisomie 21 und Diabetis. Auch Lungenerkrankungen gehören dazu, „ausgenommen ein gut eingestelltes Asthma bronchiale“.

Gibt es Gründe, kerngesunde Kinder zu impfen?

Mit zunehmender Immunisierung wird die Übertragung des Coronavirus eingedämmt. Allerdings weist die Stiko darauf hin, dass es noch Impflücken unter Erwachsenen gibt. Die Experten raten, dass sich erst einmal alle Personen um das Kind impfen lassen, etwa Eltern, Großeltern, Erziehungs- und Lehrkräfte.

Lesen Sie auch Eltern fühlen sich von Impfangebot an Schulen überrumpelt

Wie groß ist das Mitspracherecht der Jugendlichen?

Laut Kassenärztlicher Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), die die Impfteams zur Verfügung stellt, steht die Impfung allen Zwölf- bis 17-Jährigen rechtlich zu. Mit 14 Jahren erlangen sie ihre Mündigkeit, sodass sie selbst darüber entscheiden dürfen, ob sie den Corona-Schutz erhalten wollen oder nicht. „Bei Jüngeren müssen die Eltern zustimmen“, so KVSH-Sprecher Nikolaus Schmidt. Letztendlich sei es aber immer eine ärztliche Entscheidung, ob ein Präparat verabreicht werden kann.

Die Landesregierung hat sich immer ausdrücklich an die Empfehlungen der Stiko gehalten – weshalb weicht sie mit dem Angebot an Jugendliche davon ab?

„Die Impfkampagne weicht nicht vom bisherigen Kurs ab, es handelt sich nur um ein weiteres, niederschwelliges Angebot wie an anderen Orten auch“, sagt David Ermes vom Kieler Bildungsministerium. Wie überall sei die Impfung freiwillig. Die Hoffnung sei aber, dass die bevorstehenden Gespräche in der Familie über das Thema vielleicht auch bislang unentschlossene Eltern dazu bringen, sich den Corona-Schutz verabreichen zu lassen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie geht es nun weiter?

Am ersten oder zweiten Tag nach den Ferien werden die Eltern schriftlich über den Einsatz der Impfteams in den 250 Gymnasien und Gemeinschaftsschulen Schleswig-Holsteins ab dem 19. August informiert. Laut David Ermes erhalten sie auch ein Formular, das ausgefüllt und bis Ende der Woche bei der Schulleitung abgegeben werden muss, sofern ein Impfwunsch besteht. „Dann sehen wir, wie viele Interessenten es gibt und können mit der Organisation beginnen“, so Ermes.