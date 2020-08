Kiel

Wegen Verstößen gegen Corona-Schutzbestimmungen haben die Behörden in Schleswig-Holstein bisher in gut 2950 Fällen Bußgelder verhängt. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Die Summe betrug demnach bisher 347.000 Euro. Schwerpunkte seien unerlaubte Ansammlungen und Verstöße gegen Veranstaltungsregelungen.

Das Ministerium machte darauf aufmerksam, dass die von Bund und Ländern am Donnerstag vereinbarte Quarantänepflicht für alle Rückkehrer aus Risikogebieten im Norden bereits seit längerem gilt: Solche Reisenden können ihre Quarantänezeit von eigentlich 14 Tagen nur dann verkürzen, wenn ein frühestens am fünften Tag nach der Rückkehr vorgenommener Test negativ ausgefallen ist.

80 neue Mitarbeiter zur Kontaktverfolgung

Überprüft werde die Einhaltung der Quarantänepflicht in der Regel von den Gesundheitsämtern, sagte ein Sprecher. Gegebenenfalls helfen die Ordnungsbehörden. Bei Verstößen gegen die Quarantäne-Verordnung droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro.

Um die Gesundheitsämter für ihre Corona-Aufgaben insgesamt personell zu stärken - Schwerpunkt ist die Kontaktverfolgung - hat das Land vor einiger Zeit fünf Millionen Euro bereitgestellt. Rund 80 neue Mitarbeiter seien bisher eingestellt oder entsprechende Stellen bewilligt worden, teilte das Ministerium mit. Die Maskenpflicht kontrollierten die Ordnungsbehörden; die Polizei unterstütze sie im Rahmen ihrer Präsenzarbeit auf der Straße.

Es soll weiterhin zentrale Testmöglichkeiten geben

Obwohl die kostenlosen Tests für normale Reisende auslaufen, will das Land die für Rückkehrer aufgebauten Teststationen vorerst weiter geöffnet lassen. Dem Sprecher zufolge wird aber geprüft, ob später Standorte oder deren Zahl geändert werden sollen. Außer bei den Hausärzten soll es weiterhin zentrale Testmöglichkeiten geben.

Im Hinblick auf die aktuellen Vereinbarungen zu Höchstzahlen für private Feiern verwies der Ministeriumssprecher auf ein Anfang Juni erarbeitetes Stufenkonzept, das unterschiedliche Veranstaltungsformate je nach Infektionsrisiko in Risikoklassen einordnet. Je nach aktueller Lage könnten einzelne Stufen geöffnet oder auch geschlossen werden. An privaten Feiern dürfen im Norden nach wie vor maximal 50 Menschen in Räumen teilnehmen und 150 im Freien.

Von RND/dpa