Kiel

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hat die Bürger vor Leichtsinn im Umgang mit der Corona-Pandemie gewarnt. „Die Gefahr einer zweiten Welle ist real“, sagte Spahn am Montag in Berlin auch mit Blick auf Bilder vom Wochenende, die Touristen beim sorglosen Feiern auf Mallorca zeigten. Laut einer repräsentativen Umfrage teilt die Mehrheit der Bevölkerung in Schleswig-Holstein Spahns Sorge. 42 Prozent halten es demnach für wahrscheinlich, dass es zu einer zweiten Infektionswelle kommt, 34 Prozent sehen das Risiko bei 50:50.

Die Umfrage von Ifo-Institut und Forsa zeigt außerdem, dass knapp die Hälfte der Schleswig-Holsteiner die Lockerung der Corona-Einschränkungen seit Mai für angemessen hält. Für 36 Prozent kamen sie zu früh: Die strengeren Regeln hätten noch einige Wochen fortbestehen sollen. 13 Prozent gehen die Lockerungen nicht weit genug: Die Politik sei zu zögerlich. Die Meinungsforscher hatten im Norden 1050 Menschen über 18 Jahren befragt. Ein Sprecher der Landesregierung äußerte sich zufrieden: „Die Akzeptanz der Maßnahmen durch die Bevölkerung gibt uns grundsätzlich recht.“

Was die Saufgelage ohne Maske am „Ballermann“ auf Mallorca angeht, ist Landes-Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) auf einer Linie mit Bundesminister Spahn. „Seltsame Vorstellung von Vergnügen – erst die Menschen im Gastland und danach die Menschen im Heimatland zu gefährden“, twitterte Garg und fügte hinzu: „Wenn ihr noch einen Rest Anstand besitzt, begebt ihr euch umgehend freiwillig in Quarantäne.“ Auch Spahn warnte vor Übermut und mahnte zur Wachsamkeit. „Die meisten wissen, dass Gruppenreisen zum Ballermann, dass Großveranstaltungen, dass Umarmen zur Begrüßung oder das Einkaufen ohne Maske momentan keine guten Ideen sind“, sagte Spahn.

Währenddessen schöpfen Schweden-Urlauber neue Hoffnung: Die Neuinfektionen in dem Land sind unter den Grenzwert von 50 Fällen pro 100000 Einwohner binnen sieben Tagen gesunken. Dennoch wurde Schweden auch am Montag von der Bundesregierung weiter als Risikogebiet eingestuft. Eine baldige Aufhebung gilt aber als wahrscheinlich. Doch auch in diesem Fall gilt für Urlauber, die aus Schweden zurückkommen, erst einmal weiter: Sie müssen sich zu Hause isolieren – mindestens so lange, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Während Personen ohne Symptome diese Tests in Deutschland selbst zahlen müssen, bietet Dänemark kostenlose Corona-Tests auch für ausländische Touristen und Schleswig-Holsteiner ab zwölf Jahren an.

Von Christian Hiersemenzel und Heike Stüben