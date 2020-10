Kiel

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ordnete Sofortmaßnahmen an. Währenddessen hat die Landesregierung noch vier weitere Städte und zwei Landkreise zum Hochinzidenzgebiet erklärt. Folge: Für Touristen aus diesen Gebieten besteht ab Freitag ein Beherbergungsverbot – es sei denn, sie legen einen negativen Corona-Test vor.

Auch in Schleswig-Holstein muss gegengesteuert werden. 14 neue Corona-Infektionen wurden in den vergangenen sieben Tagen in Bordesholm und dem benachbarten Wattenbek nachgewiesen – einem Gebiet mit 10.500 Einwohnern. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner entspräche das 170 Fällen. Ab dem Schwellenwert von 50 Fällen müssen sofort Maßnahmen ergriffen werden.

In Bordesholm gilt deshalb auf einem Abschnitt der Bahnhofstraße ab heute Maskenpflicht. Doch mehr als die Anzahl der Infektionen sorgt Cora von der Heide vom Corona-Lagezentrum Rendsburg, dass die Quellen der Infektion unklar sind: Das Virus sei in mehreren Familien aufgetreten, die keine Verbindung zueinander haben. Das macht weitere, noch unentdeckte Infektionen wahrscheinlich und erschwert die Eindämmung massiv.

4058 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Auch auf Bundesebene wächst die Sorge vor einem unkontrollierbaren Anstieg. Nachdem am Donnerstag 4058 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet wurden, sieht Kanzleramtschef Helge Braun ( CDU) den Beginn einer zweiten Coronawelle in Deutschland. Schon die aktuelle Zahl bedeutet, dass die Kontaktverfolgung in den Gesundheitsämtern an einigen Stellen möglicherweise nicht mehr funktioniert. „Und das ist der klassische Beginn einer zweiten Welle.“ Auch Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, warnt vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus. „Es ist möglich, dass wir mehr als 10 000 neue Fälle pro Tag sehen.“

Aktuell infizieren sich vor allem jüngere Menschen, bei denen Covid-19 meist mild verläuft. „Sie halten sich oft für unverletzlich. Das sind sie aber nicht“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) in Berlin. Wieler ergänzte, dass sich seit vier Wochen zunehmend auch ältere Altersgruppen infizieren. Die Krankenhäuser bereiten sich deshalb „auf eine neue Welle an Patienten vor, die schwer erkrankt sind“, sagte die Leiterin der Abteilung Infektiologie des Uniklinikums Gießen, Susanne Herold.

Zurzeit werden bundesweit 470 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt, 233 davon müssen beatmet werden. Insgesamt sind aktuell 72 Prozent der gemeldeten Intensivbetten belegt, heißt es bei der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

Weihnachtszeit könnte zu weiterem Anstieg an Corona-Infektionen führen

Die Situation in Schleswig-Holstein ist im Vergleich gut: Auch hier steigt zwar die Zahl der Infektionen, ist mit 451 aktuell Infizierten aber vergleichsweise niedrig. 15 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, vier davon auf Intensivstationen. Prof. Helmut Fickenscher, Direktor des Kieler Instituts für Infektionsmedizin, sieht einen wichtigen Vorteil gegenüber anderen Bundesländern: „Beim aktuellen Anstieg konnten bisher Ausbrüche in Pflegeheimen verhindert werden. Das kann sich aber schnell ändern, wenn im Advent und zu Weihnachtszeit Familien wieder stärker zusammenkommen. Auch Betriebsfeiern, die diesmal eher im Privaten als in der Gastronomie stattfinden werden, bergen Risiken.“

Währenddessen hat die Landesregierung weitere Risikogebiete ausgewiesen: Touristen aus Berlin, Bremen, Hamm, Remscheid, Hagen und Offenbach sowie aus den Kreisen Emsland und Esslingen müssen bei Anreise nach Schleswig-Holstein einen negativen Test vorlegen.