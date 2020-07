Von Christian Hiersemenzel

An seinem Arbeitsplatz im eigens eingerichteten Corona-Lagezentrum des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist Landrat Rolf-Oliver Schwemer an jeder neuen Entwicklung unmittelbar beteiligt. Das ermögliche schnelle Entscheidungen des Krisenstabes, so der Landrat. Quelle: tilmann Post