Kiel

Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten sich schon Anfang März auf die sogenannte Notbremse verständigt. Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Land oder einer Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft. Allerdings verständigte man sich auch auf zusätzliche Maßnahmen.

Möglicherweise soll demnach in privaten Fahrzeugen eine Tragepflicht medizinischer Masken von Mitfahrern angeordnet werden, soweit diese nicht dem Hausstand des Fahrers bzw. der Fahrerin angehören.

In Bereichen, in denen Mindestabstände nicht eingehalten werden können oder ein konsequentes Tragen von Masken erschwert ist, könnten tagesaktuelle Schnelltests zur Voraussetzung werden.

Ausgangsbeschränkungen sind nicht vom Tisch

Die Rede ist auch von Ausgangsbeschränkungen. Diese hat es in Schleswig-Holstein bisher nur in der Stadt Flensburg gegeben. Die Inzidenz lag zu diesem Zeitpunkt bei 200, also doppelt so hoch. Die Landesregierung geht mit dem Instrument bislang äußerst zurückhaltend um.

Kontaktbeschränkungen könnten weiter verschärft werden.

Am Dienstagmorgen war vollkommen offen, ob und wie Schleswig-Holstein von diesen Regelungen Gebrauch macht. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) beriet sich am Morgen mit Koalitionspartnern und Kabinettsmitgliedern. Gegen Mittag wollte er vor die Presse treten. Am Mittwochvormittag soll es im Landtag eine Regierungserklärung mit anschließender Debatte geben.