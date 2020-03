Alle Sporthäfen in Schleswig-Holstein sind jetzt dicht. Auch das Ein- und Auslaufen ist verboten, wie das Wirtschaftsministerium in Kiel am Freitag in einer neuen Verfügung bekannt gab. Vergangenes Wochenende hatte es Irritationen über die Auslegung der Landesverordnung vom 17. März 2020 gegeben.