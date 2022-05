Im Pandemiejahr 2021 haben bei der Barmer versicherte Eltern in Schleswig-Holstein deutlich häufiger Kinderkrankengeld beantragt als 2020. Die Zahl der Kinderkrankengeldtage habe sich mehr als verdoppelt, teilte die Krankenkasse mit.

Corona-Jahr 2021: Kinderkrankengeldtage in SH haben sich verdoppelt

