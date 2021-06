Kiel

Selbst ohne weitere Corona-Fälle ließen sich bis Jahresende die bisher aufgelaufenen Defizite nicht wettmachen. Allein das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), das größte der gut 100 Krankenhäuser im Norden, rechnet im laufenden Jahr mit einem Minus von bis zu 42 Millionen Euro. Bereits 2020 hatte Corona die Bilanz vermiest. Der Maximalversorger fuhr einen Verlust von 47 Millionen Euro ein. Davon habe das Land als Eigner 18 Millionen Euro ausgeglichen, berichtet ein UKSH-Sprecher. „Der Rest ist gerade in Abklärung.“

Auch andere Krankenhaus-Träger müssen bluten. „Wir sind momentan auf die Unterstützung des Kreises Rendsburg-Eckernförde angewiesen“, erklärt eine Sprecherin der Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde. Das stadteigene Neumünsteraner Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) rechnet mit einem Minus von bis zu zwei Millionen Euro, dem Städtischen Krankenhaus in Kiel wird mehr als eine Million fehlen. Über kurz oder lang werden nach Einschätzung der Krankenhausgesellschaft in vielen Orten die Träger einspringen müssen. „Viele Kliniken haben keine Rücklagen“, so Reimund. „Ihre Etats sind seit Jahren auf Kante genäht.“

Das Personal ist platt

Verantwortlich für die Löcher ist die Pandemie und der damit verbundene Patientenschwund. Mal würden Kliniken Betten wegen Corona freihalten, schildert Reimund, mal Drei-Bett-Zimmer wegen der Hygiene-Regeln nicht voll belegen, oder es würden etwa Knie- und Hüft-OPs verschoben, weil die Patienten Angst vor einer Ansteckung haben. „Diese Rückstände können die Krankenhäuser im zweiten Halbjahr nicht aufholen.“ Ein weiterer Grund sei die Belastung der Mitarbeiter. „Das Personal ist nach 16 Monaten Pandemie einfach platt.“

Bund zeigt sich spendabel bei der Finanzierung von weiteren Intensivbetten

In dieser Situation vermissen die Kliniken eine Geldspritze aus Berlin. Der Bund lasse die Häuser mit der Änderung des Rettungsschirm-Systems im Regen stehen, klagt Reimund. Kernpunkt: Die Kliniken erhalten anstelle von Ausgleichszahlungen für jedes nicht belegte Bett 2021 maximal 98 Prozent des Erlösvolumens aus dem Vergleichsjahr 2019. Allein hierdurch verlieren größere Häuser Millionen. „Die Krankenhäuser müssen im laufenden Jahr einen Strafzoll zahlen“, heißt es vom FEK.

Spendabel zeigte sich der Bund hingegen bei der Finanzierung weiterer Intensivbetten. Deren Zahl stieg in Schleswig-Holstein während der Pandemie rasant an.